Русская линия
Сводка новостей от 29 июня 2021

Митрополит Псковский Тихон: День России необходимо ежегодно посвящать какой-либо выдающейся личности в русской истории
В Русской Православной Церкви выступили с предложением персонифицировать День России…

Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов)«Мы вышли с предложением — если уж у нас такой день есть, День России, это непростая дата, но она уже вошла в наш обиход и в нашу историю, — персонифицировать эту дату. В этом году 800 лет Александру Невскому, на будущий год — 350 лет со дня рождения Петра I, и каждый год мы найдём или какую-то великую личность, к которой может быть по праву приковано внимание всей общественности нашей страны, или какое-то особое событие», — сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в понедельник на пресс-конференции в Москве, сообщает Интерфакс.

По информации владыки, этот вопрос рассматривается, а он как глава Патриаршего совета по культуре обсудит его с главой Третьяковской галереи Земфирой Трегуловой и с руководством других музеев России.

В этом году День России (12 июня) был посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского. 13 июня в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве открылась выставка, на которой представлены произведения из более чем 40 музейных собраний и частных коллекций, посвященные истории Отечества, среди них и два артефакта эпохи Александра Невского — Домонтов меч и Городецкий шлем XIII века.

Русская линия

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Митрополит Псковский Тихон: День России необходимо ежегодно посвящать какой-либо выдающейся личности в русской истории
В Русской Православной Церкви выступили с предложением персонифицировать День России...

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