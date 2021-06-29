Президент Северной Македонии заявил после встречи с главой Фанара, что обратится за автокефалией для «Македонской церкви» к Сербскому Патриарху Порфирию…

Вопрос автокефалии для непризнанной в православном мире «Македонской церкви» следует обсудить с новым Предстоятелем Сербской Православной Церкви Патриархом Порфирием. Об этом после недавней встречи с Константинопольским Патриархом Варфоломеем в Стамбуле заявил президент Северной Македонии Стево Пендаровски, сообщает СПЖ со ссылкой на сербское издание Novosti.

Пендаровски отметил, что предоставление автокефалии — это «процедура, в которой будут соблюдаться церковные правила». При этом, по его словам, «Вселенский Патриархат является тем органом, который бесспорно может предоставить автокефалию Македонской церкви».

«Теперь Сербская Православная Церковь, которая выступает против автокефалии Македонской православной церкви и куда мы должны пойти, чтобы получить автокефалию, имеет нового Патриарха. С ним также нужно провести консультации. Далее я не хотел бы комментировать», — сказал он.

Пендаровски пояснил, что не может раскрыть подробности своего разговора с Патриархом Варфоломеем, состоявшегося накануне в Стамбуле, однако уже передал все детали представителям «МПЦ».

Он подчеркнул, что, в отличие от Сербской Православной Церкви, с Болгарской Церковью «проблемы нет», «но, как я слышал от руководства МПЦ, с момента запроса о помощи и до сегодняшнего дня БПЦ и пальцем не пошевелила, чтобы помочь нам».

Напомним, что 16 сентября 2020 года Стево Пендаровски обратился с письмом к Константинопольскому Патриарху Варфоломею, в котором попросил автокефалию для непризнанной в православном мире «Македонской православной церкви — Охридской Архиепископии» (МПЦ — ОА).

19 июня 2021 года Пендаровски посетил Стамбул, где встретился с главой Фанара.

В Северной Македонии существует единственная каноническая Православная Церковь — Охридская архиепископия Сербской Православной Церкви, которую возглавляет архиепископ Иоанн (Вранишковский). Власти Республики Северная Македония отказываются регистрировать Охридскую архиепископию, несмотря на решение Европейского суда по правам человека.

Очевидно, что обратиться к Сербскому Патриарху Порфирию по вопросу автокефалии «Македонской церкви» Пендаровски посоветовали на Фанаре. Фанариоты хотят получить таким образом повод к вмешательству в дела Сербской Православной Церкви. В случае, если сербские архиереи откажутся предоставлять автокефалию македонцам, Патриарх Варфоломей может вмешаться в дела Сербского Патриархата под предлогом того, что сами сербы не могут решить этот вопрос. Во всяком случае, именно так он поступил на Украине.

Русская линия