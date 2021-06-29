Митрополит Халкидонский Эммануил, который в 2018 году принимал непосредственное участие в «объединительном соборе» украинских раскольников в Киеве, заявил в Ватикане, что совместное празднование Пасхи — это первый вопрос, который стоит сегодня на повестке дня Константинопольского Патриархата, сообщает СПЖ со ссылкой на Vatican news.

В интервью ватиканскому СМИ иерарх Фанара сказал, что этот вопрос обостряется в контексте приближения к 1700-летней годовщине первого Вселенского собора, где была установлена формула для вычисления даты Пасхи. «Я считаю, что юбилей, который стоит на пороге, должен побудить нас задуматься над нашими литургическими практиками в уважении к целостности тела Христова», — сказал митрополит.

Он также отметил, что для Православной Церкви календарные вопросы остаются тернистыми и, как показала история, могут привести к расколам, но после добавил, что «празднование Пасхи в то же воскресенье во всём христианском мире на этой соборной исторической основе было бы мощным посланием свидетельства и примирения».

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