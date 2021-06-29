Святыня будет доступна для поклонения верующих в Успенском соборе с 29 июня по 1 июля…

С 12 июня по 14 августа 2021 года в рамках празднования 800-летия со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит принесение ковчегов с частицами мощей святого князя в города России и Белоруссии. Проект реализуется по инициативе Русской Православной Церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира, сообщает Патриархия.Ru.

Одновременно проводится четыре Крестных хода с мощами благоверного князя Александра Невского. В Смоленск святыня принесена в рамках крестного хода по Центральной России и Белоруссии, который начался от Вознесенской Давидовой пустыни Московской области. Этот Крестный ход охватит 28 городов России и Белоруссии.

28 июня в сквере Памяти Героев города Смоленска состоялась торжественная встреча мощей благоверного князя Александра Невского.

У ковчега с мощами святого князя был совершен молебен. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, а также представители органов государственной и муниципальной власти.

В своем выступлении митрополит Исидор, в частности, отметил:

«Для Смоленска наступил поистине исторический момент, поскольку сегодня мы стали свидетелями и участниками принесения в наш древний град мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Этот прославленный гражданин нашего Отечества воплотил в себе все те лучшие черты, которым мы должны подражать. Это и глава государства, и профессиональный и мудрый дипломат, и опытный военачальник, и добрый глава семьи — все эти качества, как и многие другие, воплотил в себе этот великий человек».

В завершение глава Смоленской митрополии поздравил присутствовавших с юбилеем великого князя.

В ходе церемонии также было зачитано приветственное послание губернатора Смоленской области А. Островского.

«Подвиги великого воина и мудрого правителя посвящены были праведной цели — сбережению Православия как источника нравственной и политической силы русского народа. Пример Александра Невского показывает, как важны для общества и государства способность к диалогу и взаимопониманию с другими народами и конфессиями, умение выстраивать добрососедские отношения, при этом твердо и неуклонно отстаивая интересы своего государства. Слова святого благоверного князя Александра Невского в полной мере могут служить девизом для нас: „Не в силе Бог, а в правде!“», — говорится, в частности, в послании губернатора.

Собравшиеся приложились к мощам святого благоверного князя Александра Невского, затем ковчег со святыней был доставлен в Военную академию ПВО им. А.М. Василевского. В тот же день ковчег был принесен в Успенский кафедральный собор г. Смоленска.

Ковчег с мощами благоверного князя Александра Невского будет доступен для поклонения верующих в Успенском соборе с 29 июня по 1 июля. 2 июля, после Божественной литургии, которую возглавят Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин и митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, ковчег со святыней будет доставлен в город Витебск.

По благословению митрополита Исидора все мероприятия в Смоленской митрополии проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений.

Подробная информация о расписании и маршрутах крестных ходов представлена на официальном сайте проекта: https://nevsky.prichod.ru.

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