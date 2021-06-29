Русская линия
Сводка новостей от 29 июня 2021

Без QR-кода вскоре в Москве нельзя будет ни купить, ни продать
Московские власти намерены распространить систему QR-кодов на магазины и транспорт…

QR-кодС 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался или сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС. инфо, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.

Однако, столичные власти рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо кафе и ресторанов. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передаёт РИА Новости.

В эфире «Первого канала» он отметил, что уже более семи тысяч заведений применяют QR-коды для посетителей.

В свою очередь, главу департамента спросили, могут ли такие коды внедрить для проезда в общественном транспорте или походов в магазины. Как ответил Немерюк, такие идеи действительно есть, их могут реализовать, но не в самое ближайшее время.

Как уточнили в столичном дептрансе, решения о переходе на систему QR-кодов принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом — пока таких нововведений нет, но вскоре они могут появиться.

Русская линия

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