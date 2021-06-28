Русская линия
Сводка новостей от 28 июня 2021

Не те права
В ОБСЕ демонстративно проигнорировали обращение верующих к Зеленскому…

БДИПЧ ОБСЕСпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) полностью проигнорировала массовое собрание верующих Украинской Православной Церкви в Киеве, не отразив событие в своих отчётах, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов.

Верующие канонической Украинской Православной Церкви 15 июня провели молебен у здания Верховной рады в Киеве с целью защитить Церковь от дискриминации. На это событие российское постпредство уже обращало внимание ОБСЕ, в четверг напомнив, что на него отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

«К сожалению, СММ полностью проигнорировала это массовое собрание, не отразив его ни в ежедневных, ни в еженедельном отчётах. В то же время в докладах миссии содержится, к примеру, информация о прошедшем днём ранее перед зданием парламента немногочисленном пикете, посвященном вопросам госрегулирования выпуска кинопродукции», — заявил Жеглов на заседании постсовета ОБСЕ.

Впрочем, стоит ли этому удивляться. В Европе по политическим соображениям давно предпочитают не замечать гонений на УПЦ. Видимо, в ОБСЕ искренне считают, что у верующих канонической Церкви на Украине не те права, что у представителей ПЦУ.

Русская линия

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