27 июня 2021 года, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил в Санкт-Петербурге храм Рождества Христова на Песках, сообщает Патриархия.Ru.

Центральный престол был освящен в честь Рождества Христова, левый — в честь Рождества Богородицы, правый — в честь Всех святых. Правящий архиерей возглавил в храме Божественную литургию.

Главе Санкт-Петербургской митрополии сослужили епископ Кронштадтский Назарий, епископ Петергофский Силуан, секретарь епархиального управления, благочинный Центрального округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Андрей Щербан с клиром, архимандрит Сергий (Сичковский), заместитель начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Дометиан (Маркарян) и другие священнослужители.

За богослужением молились ктитор храма Вячеслав Заренков и другие благотворители.

По окончании Литургии за усердные труды во благо Святой Церкви были награждены: протоиерей Андрей Щербан — правом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до Херувимской песни, иерей Михаил Проходцев — правом ношения наперсного креста золотого цвета.

За труды по восстановлению и благоукрашению храма были награждены: настоятель протоиерей Андрей Щербан — орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, благотворители Сергей Боткин и Олег Ковальчук — орденами преподобного Сергия Радонежского III степени. Благотворитель Вадим Львов был награжден медалью апостола Петра. Патриаршими грамотами отмечен ряд благотворителей, а также регент хора Мария Щербан. Митрополичьи грамоты были вручены ряду прихожан.

Храму была подарена икона святого Александра Невского.

Настоятель поблагодарил митрополита Варсонофия за совместную молитву и подарил ему картину с изображением храма, макет храма и букет цветов. «Для меня сегодня особенный день семнадцатилетнего делания, — сказал он. — Наше церковное делание — это служение. А служба есть служба, как в армии. Семнадцать лет назад я получил архиерейское благословение на воссоздание этого храма. И сегодня хочу доложить, что это благословение исполнил. Мы воссоздали безбожно поруганный и разрушенный храм — первый, восстановленный в историческом центре Санкт-Петербурга. Надеюсь, что таких храмов будет больше».

Богослужение транслировалось в прямом эфире ТК «Союз».

Храм Рождества Христова на Песках был построен в конце XVIII века по проекту Петра Егорова в стиле строгого классицизма. В 1934 году был закрыт, а затем взорван. На его месте разбили сквер. Последнего настоятеля, священномученика Григория Сербаринова, расстреляли в 1938 году. B 2014-м было получено разрешение на воссоздание храма. 17 февраля 2018 года был освящен закладной камень. Церковь полностью воссоздана за два года по архивным чертежам и фотографиям. С апреля 2020 года начались регулярные богослужения. Ктитор храма — заслуженный строитель России, почетный меценат Санкт-Петербурга, глава фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков. Распоряжением Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры храм признан объектом культурного наследия и взят под охрану государства.

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