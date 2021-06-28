ОВЦС МП: Если Патриарх Варфоломей объявит завтра об объединении с католиками, для Русской Православной Церкви это ничего не будет значить

В конце мая один из иерархов Константинопольского Патриархата заявил, будто «процесс единения католиков и православных — на финишной прямой». Комментируя это высказывание в эфире программы «Церковь и мир», председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что от Фанара сегодня можно ждать чего угодно, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«О чем говорят константинопольские иерархи, что происходит на Фанаре в кулуарах, какие вынашиваются планы, мы не всегда знаем. Патриарх Константинопольский в последнее время возомнил себя вершителем судеб Православия. Он считает, что он может единолично принимать какие-то решения».

По мнению архипастыря, не стоит удивляться, если после единолично принятых антиканонических решений о якобы принадлежности Украины к территории Константинопольского Патриархата, а также после отрицания существования канонической Украинской Православной Церкви, которая насчитывает двенадцать с половиной тысяч приходов, более двухсот пятидесяти монастырей и более ста архиереев, Патриарх Варфоломей примет ещё и единоличное решение о том, что Православная Церковь «воссоединяется» с Католической церковью.

«Я думаю, что на фоне таких абсурдных и антиканонических решений не было бы ничего удивительного, если бы Константинопольский Патриарх без согласия других Поместных Церквей, без решения тех многочисленных вопросов, которые стоят на повестке православно-католического диалога, просто объявил бы о том, что произошло воссоединение, подписал бы какую-нибудь бумагу», — сказал председатель ОВЦС. При этом он подчеркнул, что для Русской Православной Церкви данная бумага ничего не будет значить.

Всё более настойчиво звучащие со стороны представителей Константинопольского Патриархата заявления о резком «сближении» Православной Церкви и Католической церкви, о возможности их скорого воссоединения заставляет обратить особое внимание на содержание православно-католического диалога в последние десятилетия и на вопросы, которые разделяют православных и католиков.

Коснувшись этой темы в эфире программы «Церковь и мир», председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион среди вопросов догматического характера упомянул, в частности, вопрос об исхождении Святого Духа, о почитании Пресвятой Богородицы, «Которая почитается в обеих традициях, но по-разному».

Как отметил владыка, главным разделяющим вопросом остается вопрос о власти Папы в Церкви: «Мы не можем принять такую модель церковного устройства, где будет один человек, считающийся непогрешимым, у которого будет власть над всеми церковными Соборами. Мы говорим о том, что Церковь является Соборной и Апостольской. Под соборностью мы понимаем то, что на мирском языке можно было бы назвать коллективным разумом Церкви: у нас в каждой Поместной Церкви Патриарх подотчетен Архиерейскому Собору, а не Архиерейский Собор подотчетен Патриарху».

Есть много и других разделяющих моментов, которые накопились за почти уже тысячелетнюю историю раздельного существования православных и католиков, подчеркнул председатель ОВЦС.

«Нужно очень трезво оценивать разногласия, и мы готовы их обсуждать в рамках православно-католического диалога, но не такого диалога, который превращается, по сути, в манипулирование», — сказал митрополит Иларион, констатировав: «То, чем занимался Константинополь в православно-католическом диалоге в последние годы, было попыткой манипулировать Поместными Православными Церквами с целью признания такой модели, при которой Константинопольский Патриарх получал бы какие-то исключительные папские привилегии».

«С моей точки зрения, политика, которую проводил Константинополь в этом диалоге, была направлена не на то, чтобы достичь воссоединения православных и католиков, а на то, чтобы, позаимствовав католическую модель, создать такую же модель в Православной Церкви, — подчеркнул председатель ОВЦС. — Иными словами, чтобы у нас появился некий непогрешимый „Папа“, который принимал бы единоличные решения, а мы все обязаны были бы им подчиняться. В нашей Православной Церкви никогда такого, слава Богу, не было. И я думаю, что никогда такого не будет».

Как отметил митрополит Волоколамский Иларион, «эта уродливая попытка Константинополя ввести папскую власть в Православной Церкви уже привела к расколу мирового Православия».

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