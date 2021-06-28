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Сводка новостей от 28 июня 2021

Митрополиту Киевскому и всея Украины
Антиохийский Патриарх Иоанн поздравил Блаженнейшего митрополита Онуфрия с Днём Ангела…

Патриарх Антиохийский Иоанн XПредстоятель Антиохийской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х поздравил Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с Днем Небесного Покровителя.

Его Блаженству

Блаженнейшему Онуфрию Митрополиту Киевскому и всея Украины

Христос посреди нас! Он есть, был и всегда будет!

По случаю праздника преподобного и богоносного отца Онуфрия, мы приветствуем Ваше Блаженство, поскольку Вы не только носите имя этого великого светильника пустыни, но также наследуете его смирение, постоянные молитвы, терпения и отречения от земных благ.

Мы молим Господа и Бога нашего Иисуса Христа даровать Вашему Блаженству много лет вести Его словесное стадо в Украине, которое было доверено Вашему достойному опеке.

Во Христе нашей Надежды и Спасители,

+Иоанн Х

Патриарх Антиохийский и всего Востока

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