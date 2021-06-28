В связи с начавшейся в столице России принудительной вакцинацией депутат Московской городской Думы Елена Шувалова направила прокурору Москвы Д.Г. Попову обращение, в котором потребовала привлечь к ответственности «главного государственного санитарного врача по городу Москве Е.Е.Андрееву по соответствующим статьям главы 16 «Преступления против жизни и здоровья» Уголовного Кодекса Российской Федерации в связи с преступностью содержания выпущенного ею Постановления от 15 июня 2021 года № 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

«Это Постановление противоречит Статье 20 Федерального закона N323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, которая устанавливает добровольность медицинского вмешательства, говорит о том, что необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина на медицинское вмешательство. В указанном Постановлении совершенно не отражена опасность возможной негативной индивидуальной реакции организма, необходимость медицинского обследования организма накануне вакцинации», — говорится в обращении.

«Это Постановление не только вводит обязательную вакцинацию без обследования состояния здоровья, но и вообще не определяет критериев возможности прививок в зависимости от того, переболел человек коронавирусной инфекцией или нет, когда переболел, в зависимости от аллергических реакций и т. д. Не устанавливает, как часто придётся прививаться в дальнейшем. В указанном Постановлении не отражены гарантии безопасности применяемых вакцин. Наоборот, прививаемого заставляют подписать согласие на медицинское вмешательство, расписку, что он даёт согласие на все возможные последствия», — обращает внимание народная избранница.

«Принуждение к вакцинации, которое уже и до Постановления осуществлялось с помощью административных методов, открыло чёрный рынок прививочных сертификатов. С выходом указанного Постановления этот чёрный рынок приобретёт огромные размеры. Он приведёт к непредсказуемым катастрофическим последствиям», — заявила Елена Шувалова.

«Ввиду возможности наступления необратимых последствий прошу рассмотреть вопрос срочным порядком и вынести прокурорское представление по отмене так называемого Постановления от 15 июня 2021 года № 1 „О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям“, отстранению от должности вынесшую его, нарушившую закон, не продумавшую последствия Елену Евгеньевну Андрееву — Главного государственного санитарного врача по городу Москве. В ходе проведения прокурорской проверки просим выяснить и сообщить, где и как зарегистрированы вакцины, которые применяются для вакцинации», — говорится в документе.

Аналогичное обращение направлено Президенту РФ В. Путину.

Русская линия