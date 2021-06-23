Косовская полиция не допустила верующих на Сербской Православной Церкви на Литургию…

Косовская полиция запретила группе верующих из Сербии участие в Божественной литургии и посещение могил родственников в селе Мушутиште и монастыре св. Троицы. При этом группа первоначально была пропущена на территорию Косово и Метохии, а затем её вынудили покинуть территорию края без видимых причин, сообщает Православие.Ru.

Божественная литургия на развалинах монастыря Св. Троицы, взорванного албанскими экстремистами в 1999 г. и до сих пор не восстановленного, стала многолетней традицией. В последние годы верующие и духовенство сталкивались с агрессивным поведением местных албанцев.

На этот раз проведению Литургии препятствовала сама косовская полиция и праздничное богослужение не состоялось.

По мнению представителей Сербской Церкви, косовские органы власти в Приштине демонстрируют открытую дискриминацию по национальному и религиозному признаку. Это стало причиной резкого ухудшения отношений и прекращения контактов между Рашко-Призренской епархией и косовскими властями.

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