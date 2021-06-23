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Сводка новостей от 23 июня 2021

Власти Косово продолжают притеснять сербов
Косовская полиция не допустила верующих на Сербской Православной Церкви на Литургию…

Карта КосовоКосовская полиция запретила группе верующих из Сербии участие в Божественной литургии и посещение могил родственников в селе Мушутиште и монастыре св. Троицы. При этом группа первоначально была пропущена на территорию Косово и Метохии, а затем её вынудили покинуть территорию края без видимых причин, сообщает Православие.Ru.

Божественная литургия на развалинах монастыря Св. Троицы, взорванного албанскими экстремистами в 1999 г. и до сих пор не восстановленного, стала многолетней традицией. В последние годы верующие и духовенство сталкивались с агрессивным поведением местных албанцев.

На этот раз проведению Литургии препятствовала сама косовская полиция и праздничное богослужение не состоялось.

По мнению представителей Сербской Церкви, косовские органы власти в Приштине демонстрируют открытую дискриминацию по национальному и религиозному признаку. Это стало причиной резкого ухудшения отношений и прекращения контактов между Рашко-Призренской епархией и косовскими властями.

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Власти Косово продолжают притеснять сербов
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