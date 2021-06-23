Иерусалимский Патриарх Феофил: Нужно сделать всё для преодоления разделения в Церкви

21 июня 2021 года Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Патриарх Феофил заявил, что православным христианам нужно сделать всё от них зависящее, чтобы «преодолеть аномалии церковной жизни», сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodoxia News Agency.

После богослужения в храме Святой Троицы Русской Духовной миссии в Иерусалиме Патриарх Феофил, обращаясь к епископам, духовенству, мирянам и почетным гостям, принявшим участие в празднике, отметил, что совместное совершение Литургии — это «наглядная демонстрация единства нашей Православной Церкви во имя Господа нашего Иисуса Христа».

«Это единство, которое находит своё выражение в приобщении к общей Чаше, и есть дар Святого Духа, Утешителя, управляющего всей жизнью Церкви. Таким образом, в наши дни мы живём в том же нерушимом единстве, которое было дано Церкви в Пятидесятницу», — сказал Патриарх.

Предстоятель Иерусалимской Церкви подчеркнул, что «наше единство — дар Святого Духа в день Пятидесятницы — имеет решающее значение, поскольку наше единство само по себе является плодом и свидетельством истины Божьей».

«Во всём мы должны стремиться преодолевать наши человеческие слабости и искушения, которые угрожают нашему единству, и должны позволять Святому Духу просвещать наш разум и пребывать в наших сердцах. Мы призваны сделать всё, что в наших силах, чтобы преодолеть любые аномалии церковной жизни, которые наша человеческая слабость и греховность могут так легко вызвать», — подчеркнул Патриарх Феофил.

Предстоятель Иерусалимской Церкви считает, что «все, православные верующие, а также главы наших Православных Церквей, обязаны подчиниться единству Святого Духа. В мире, раздираемом человеческими разделениями, страхом, предрассудками и эгоизмом, Церковь должна жить другой жизнью, если мы хотим выполнить свою миссию», — подытожил Патриарх.

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