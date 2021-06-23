Российский актёр выступил против обязательной вакцинации от коронавируса и призвал сохранить для россиян право выбора в этом вопросе…

Российский актёр Егор Бероев на церемонии вручения премий «ТЭФИ-Летопись победы», где отмечаются работы, посвященные Великой Отечественной войне, устроил акцию против ущемления прав невакцинированных от коронавируса граждан России, сообщает радио «Эхо Москвы».

Егор Бероев входил в жюри и поднялся на сцену московского театра «Et Cetera», чтобы объявить победителя в номинации «Лучший режиссёр художественного фильма». У актера на пиджак с левой стороны была нашита желтая шестиконечная звезда. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев.

Далее он обратился к присутствующим:

«Я хочу сказать сегодня о том, что меня волнует последние два дня. Я слышал, некоторые здесь уже высказывались по этому поводу.

Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. Некоторые мои знакомые вакцинировались, даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной для наших споров и ссор. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Знаете, «моё тело — моё дело».

Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Гражданин ты — или будешь находиться в резервации. Можно ли тебе посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами.

У меня возникает вопрос. Как мы — потомки победителей — могли это допустить?

(Аплодисменты)

Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор вам не нравится, и вы желаете ему исключительно добра.

Я прошу вас, присутствующие здесь уважаемые друзья, коллеги — не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами. Не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых.

Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью".

(Аплодисменты)

Позже актер поблагодарил за поддержку своих поклонников на странице в Instagram. При этом заявление Бероева разделило российское общество на две части — одни его осуждают, другие горячо поддерживают.

Любопытно, что буквально две недели назад российские власти категорически заявляли, что никого принуждать к вакцинации в России не будут. Однако, теперь в Кремле сменили свою позицию на кардинально противоположную, и пытаются насильно всех вакцинировать.

Стоит ли после этого удивляться, что такое шараханье чиновников из стороны в сторону вызывает недовольство у россиян?

Русская линия