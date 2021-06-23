В епархии уточнили, что владыка скончался от инсульта и призвали не спекулировать на этой теме…

В связи с тем, что в средствах массовой информации появилась информация, намекающая о якобы насильственной смерти митрополита Луганского и Алчевского Митрофана, в пресс-службе Луганской епархии Украинской Православной Церкви вынуждены были выступить со специальным заявлением:

«По предварительным выводам медиков кареты скорой помощи, выехавшей на вызов в ночь 18 июня 2021 г, была установлена причина смерти Владыки — инфаркт. На основании этих предварительных выводов, спустя два часа, на сайте Луганской епархии была опубликована информация о смерти Владыки Митрофана, с указанием причины смерти — инфаркт. Однако, при вскрытии была установлена истинная причина смерти — инсульт, на фоне хронической болезни сердца. За несколько дней до кончины митрополит Митрофан жаловался на плохое самочувствие и резкие перепады давления, что, вероятно, и привело к инсульту и падению, в результате которого он ударился головой о бетонные ступени дома. При выезде на место происшествия оперативной группы криминалистов, следов и признаков насильственной смерти не обнаружено.

Просим не спекулировать на теме смерти владыки Митрофана и не распространять лишних не подтвержденных слухов".

Русская линия