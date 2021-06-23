Патриарх Сербский Порфирий: «Да дарует Господь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу многая лета и крепкое здравие, русскому народу и Русской Церкви — мир, любовь и истину»

21 июня 2021 года, в День Святого Духа, на Подворье Русской Православной Церкви в Белграде (Сербия) отмечался престольный праздник храма. Божественную литургию в этот день совершил Святейший Патриарх Сербский Порфирий, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Вместе с духовенством и верующими Святейшего Патриарха при входе в храм встретил детский церковный хор подворья.

За Литургией Его Святейшеству сослужил настоятель Свято-Троицкого храма — Подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев, а также иеромонах Савва (Бундало), избранный викарным епископом Марчанским, иеромонах Иерофей (Петрович), избранный викарным епископом Топлицским, настоятель собора Святого Марка в Белграде протоиерей Траян Койич, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Земуне протоиерей Небойша Тополич, клирик Нишской епархии иеромонах Илия (Буха), насельник монастыря Ковиль Бачской епархии иеромонах Харитон (Павлица), секретарь Церковного суда Белградско-Карловацской архиепископии протодиакон Стеван Рапаич и преподаватель Духовной семинарии святого Саввы в Белграде протодиакон Владимире Вучинич.

На Малом входе иеромонах Иерофей (Петрович) был возведен Святейшим Патриархом в сан архимандрита.

На богослужении присутствовали министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Сербии В.А. Брылёв, советник Посольства Российской Федерации в Белграде А.Н. Конаныхин, директор Российского центра науки и культуры в Белграде Е.А. Баранов.

По окончании Литургии протоиерей Виталий Тарасьев обратился со словами приветствия и благодарности к Святейшему Патриарху Сербскому Порфирию, возглавившему торжества престольного праздника подворья. На молитвенную память о празднике настоятель подворья преподнес Его Святейшеству панагию с образом Пресвятой Троицы.

Предстоятель Сербской Православной Церкви поздравил прихожан с престольным праздником, назвав Свято-Троицкий храм Подворья «местом Святого Духа», в котором во время богослужения «собрана вся Церковь Христова — и небо, и земля — в которой нет границ и разделений, где не важно, кто к какому народу принадлежит».

Святейший Владыка также напомнил верующим о необходимости хранить взаимную братскую любовь и понимание, дабы в Церкви умножались дары Святого Духа: «Мы должны быть свидетелями истины Христовой, присутствия Духа Святого в Теле Христовом, ибо в противном случае, тщетны все наши слова, наши проповеди и наша мудрость».

«Да дарует Господь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу многая лета и крепкое здравие, русскому народу и Русской Церкви — мир, любовь и истину. И да будут все поползновения на Церковь зла и лукавого, облеченного в силы мира сего, повергнуты под ноги Христовы и под ноги Его Церкви, а Господь да благословит всех нас, и да благословит весь мир и исполнит его благодатью Духа Святого», — сказал в завершение Патриарх Сербский Порфирий.

После праздничного богослужения в зале канцелярии Подворья состоялся торжественный прием.

Русская линия