Русская линия
Сводка новостей от 18 июня 2021

Католики призвали Европарламент не потворствовать абортам
Католические епископы Европы раскритиковали предложение ряда депутатов «объявить аборт медицинской услугой, которая будет доступна для всех»…

Европарламент«Католическая церковь признаёт важность защиты здоровья и прав женщин и призывает всех членов Европарламента принять во внимание деликатность и сложность рассматриваемого вопроса, который требует юридического и этического баланса всех задействованных прав» — говорится в заявлении Комиссии епископских конференций Евросоюза (СОМЕСЕ), сообщает РИА Новости.

Прелаты также отметили, что «Доклад Матича» «отрицает важнейшее право» на отказ от аборта по соображениям совести. А оно, считает католическое духовенство, «является проявлением свободы совести, предусмотренной статьей 10.1 Хартии основных прав Европейского союза».

Проект документа под названием «Ситуация с сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами в ЕС в контексте женского здоровья» внёс депутат Европарламента Предраг Матич.

«Доклад» предлагает объявить аборт медицинской услугой, которая будет доступна для всех. Это, как считают католические епископы, «игнорирует ответственность государств-членов в определении собственной политики в области здравоохранения, а также в организации и предоставлении санитарных услуг и медицинской помощи». Документ рассмотрят 23 июня.

Отметим, что в России аборты давно считаются «медицинской услугой», а беременность — «болезнью», на избавление от которой государство выделяет средства любой женщине, желающей убить своего нерождённого ребёнка. Судя по всему, к этому безбожному советскому подходу, вскоре придёт и Европа.

Русская линия

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Католики призвали Европарламент не потворствовать абортам
Католические епископы Европы раскритиковали предложение ряда депутатов «объявить аборт медицинской услугой, которая будет доступна для всех»...

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