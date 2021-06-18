Католические епископы Европы раскритиковали предложение ряда депутатов «объявить аборт медицинской услугой, которая будет доступна для всех»…

«Католическая церковь признаёт важность защиты здоровья и прав женщин и призывает всех членов Европарламента принять во внимание деликатность и сложность рассматриваемого вопроса, который требует юридического и этического баланса всех задействованных прав» — говорится в заявлении Комиссии епископских конференций Евросоюза (СОМЕСЕ), сообщает РИА Новости.

Прелаты также отметили, что «Доклад Матича» «отрицает важнейшее право» на отказ от аборта по соображениям совести. А оно, считает католическое духовенство, «является проявлением свободы совести, предусмотренной статьей 10.1 Хартии основных прав Европейского союза».

Проект документа под названием «Ситуация с сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами в ЕС в контексте женского здоровья» внёс депутат Европарламента Предраг Матич.

«Доклад» предлагает объявить аборт медицинской услугой, которая будет доступна для всех. Это, как считают католические епископы, «игнорирует ответственность государств-членов в определении собственной политики в области здравоохранения, а также в организации и предоставлении санитарных услуг и медицинской помощи». Документ рассмотрят 23 июня.

Отметим, что в России аборты давно считаются «медицинской услугой», а беременность — «болезнью», на избавление от которой государство выделяет средства любой женщине, желающей убить своего нерождённого ребёнка. Судя по всему, к этому безбожному советскому подходу, вскоре придёт и Европа.

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