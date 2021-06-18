18 июня 2021 года на 59 году жизни после перенесенной болезни сердца отошёл ко Господу постоянный член Священного Синода, председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (Юрчук), сообщает сайт УПЦ.

По благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия отпевание новопреставленного митрополита Митрофана состоится в Луганске, а погребение — в Успенской Киево-Печерской лавре.

Духовенство и верующие Луганщины простятся с почившим архипастырем 20 июня 2021 года, в День Святой Троицы, в Петропавловском кафедральном соборе Луганска. Божественную литургию и чин отпевания возглавит митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

После прощания гроб с телом новопреставленного архиерея будет отправлен в Киев. В понедельник, 21 июня, День Святого Духа, состоится погребение почившего в Киево-Печерской лавре.

Новопреставленный владыка родился 19 ноября 1962 года в городе Белогорье Хмельницкой области в семье рабочих. После получения школьного образования и армейской службы в 1984 году поступил в Одесскую духовную семинарию, а в 1987 году учился в Московской духовной академии.

В 1988 году в рамках обмена студентами между Русской и Польской Православными Церквами был делегирован на обучение в Христианскую богословскую академию в Варшаве, которую окончил в 1993 году с ученой степенью магистра богословия.

21 августа 1990 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре будущий владыка был пострижен в монашество с именем Митрофан в честь святителя Митрофана, епископа Воронежского.

1 сентября 1990 года рукоположен в сан иеродиакона, а 16 сентября того же года — в сан иеромонаха.

С 1994 года жизнь иеромонаха Митрофана была тесно связана с Киевом и его святынями. Он нес послушание преподавателя Киевской духовной академии и семинарии, был зачислен в число братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Впоследствии, в сане архимандрита, его назначили проректором академии.

30 июля 2000 состоялась хиротония архимандрита Митрофана в епископский сан. Владыка возглавил Переяслав-Хмельницкую кафедру и стал викарием Киевской Митрополии, а также управляющим делами УПЦ.

9 июля 2003 года возведён в сан архиепископа.

Решением Священного Синода УПЦ от 8 мая 2012 года архиепископ Митрофан назначен председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ, а 31 мая 2007 года он возглавил Белоцерковскую кафедру.

20 июля 2012 года Священный Синод назначил владыку Митрофана на Луганскую кафедру с титулом архиепископ Луганский и Алчевский.

28 августа 2014 года указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Предстоятеля Украинской Православной Церкви, возведен в сан митрополита.

В 2020 году митрополит Митрофан был включен в комиссию Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию.

Несмотря на то, что земная жизнь владыки Митрофана оборвалась очень рано, он успел сделать многое во славу Православной Церкви и спасение вверенной ему паствы. За свое добросовестное служение на церковной ниве он был удостоен многих церковных наград: ордена преподобного Нестора Летописца, юбилейного ордена «Рождество Христово — 2000», ордена преподобного Сергия Радонежского II степени, ордена святителя Иннокентия Московского II степени, ордена святой равноапостольной Марии Магдалины II степени (Польская Православная Церковь), ордена благоверного князя Даниила Московского, орденов святого равноапостольного князя Владимира i и II степеней.

Но самой главной наградой для митрополита Митрофана стала любовь к нему со стороны его паствы, где бы он ни совершал свое служение. Уважение собратьев архиереев, духовенства, мирян и людей даже далеких от Церкви всегда вызывала его искренняя религиозность, чрезвычайная интеллигентность и доброта. Его проповеди были наполнены живым словом, вдохновлённым Духом Святым, а совершаемое им Богослужение всегда отличалось молитвенностью и одновременно возвышенной торжественностью.

Особая жертвенность и любовь к тем, кто страдает, была засвидетельствована владыкой Митрофаном в период активной фазы военных действий на Донбассе. Он не раз рисковал своей жизнью, ревностно исполняя свое архипастырское служение в этот трагический период истории Луганщины, заботился об освобождении из плена украинских военнослужащих и развивал социальную миссию Церкви ради помощи тем, кто остался без пристанища и средств к существованию.

Господь призвал владыку в Свои небесные жилища накануне Пятидесятницы — Дня утверждения Церкви, служению которой новопреставленный архиерей посвятил всю свою земную жизнь от ранней юности до последнего своего вздоха.

Светлый образ митрополита Митрофана навсегда останется в памяти всех, кто имел радость его знать.

Пусть Райские обители примут его бессмертную душу и сподоблять её небесного блаженства у Престола Божьей Славы!

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