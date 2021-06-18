Известный украинский блогер и политик Анатолий Шарий обратил внимание на то, что президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден в рамках встречи в Женеве почти не затрагивали тему Украины, и констатировал, что США потеряли интерес к ситуации в Киеве, сообщает газета «Взгляд».

Шарий, в частности, обратил внимание на слова Путина о том, что тема ситуации на Украине, а также её вступления в НАТО почти не затрагивалась на переговорах в Женеве. Так, по словам блогера, гораздо больше времени было уделено темам кибератак, ситуации в Белоруссии и ядерной программе Ирана.

«Путин ничего просто так не говорит. «Не могу сказать, что уж очень подробно» — это специальный посыл, и я уверен, что так оно и было. Вскользь. Потом скажет «мазком». Хотелось бы знать, с какого места «мазком», — сыронизировал Шарий на своем канале YouTube.

«Я говорил, что Белоруссии посвятят явно больше времени, чем Украине. Посвятят внимание Ирану и ядерной программе Ирана. Может что-то поговорят про Сирию. Всё. Это периферия. Это потеря интереса», — констатировал он.

Шарий также отметил, что по итогам встречи Путину задали больше вопросов о ситуации на Украине, чем Байдену. «Вопрос Украины, скажем прямо, не волнует вообще тех журналистов и те СМИ, которые были отобраны для пресс-конференции Байдена», — отметил блогер.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом вскользь. По его словам, углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было.

Любопытно, что президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи Путина и Байдена буквально требовал от последнего сначала встретиться с ним, а уж потом обсуждать ситуацию на Украине с Путиным. В итоге Байден провёл с Зеленским телефонный разговор, но теперь становится ясно, что и этого было слишком много, поскольку никакого серьёзного обсуждения украинской проблематики в Женеве не состоялось.

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