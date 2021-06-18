Русская линия
Сводка новостей от 18 июня 2021

Поминая невинных жертв Великой Отечественной войны
В Елоховском кафедральном соборе Москвы стартует акция «Свеча памяти»…

Свеча13-я Международная мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартует в понедельник днём в Елоховском кафедральном соборе Москвы, сообщает Интерфакс.

Именно там будут зажжены свечи памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также пройдет поминальное богослужение.

Из собора участники акции направятся на Поклонную гору, а затем посетят памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложат цветы к воинскому мемоарилу.

Вечером делегация с главной свечой памяти выедет из Москвы в Брест, чтобы 22 июня, в годовщину начала войны, торжественно передать эстафету памяти в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

В состав оргкомитета акции «Свеча памяти», сформированного в 2014 году, входят руководители и представители ветеранских и общественных объединений, Герои Советского Союза и России, ветераны Великой Отечественной войны, представители органов государственной власти.

Русская линия

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