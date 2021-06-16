Заявления российских властей о том, что прививки в стране будут делаться исключительно добровольно, оказалось неправдой…

После того, как бывший президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной по всей стране, целый ряд высокопоставленных чиновников и политических деятелей заявили, что этого не будет, и прививки будут делаться исключительно добровольно.

Однако, как оказалось, это не совсем так. В настоящее время в России фактически началась принудительная вакцинация целых слоёв населения от коронавируса. При этом решение по этому поводу принимают чиновники на местах, которые своими указами приказывают россиянам под страхом потерять работу сделать прививку.

Так, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице по распространению коронавируса главный санитарный врач Москвы Елена Андреева своим постановлением ввела обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, сообщает «Российская газета».

Это касается сотрудников ЖКХ, торговли, общепита, салонов красоты, центров «Мои документы», общественного транспорта, такси, культурных и досуговых учреждений, библиотек, театров, концертных залов и других предприятий, работающих с населением. Она обязала работодателей в срок до 15 июля организовать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60 процентов состава организации, а до 15 июля — вторым компонентом.

Нет никаких сомнений, что подобные решения вскоре будут приняты и в других регионах страны. А это означает, что ни о какой добровольной вакцинации населения от коронавируса говорить теперь не приходится.

Русская линия