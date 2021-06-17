17 июня 2021 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Заслушав сообщение Святейшего Патриарха о состоявшемся 26−28 мая 2021 года пленуме Межсоборного присутствия, члены Священного Синода постановили вынести на рассмотрение очередного Архиерейского Собора проекты всех четырех документов, обсуждавшихся на майских заседаниях пленума Межсоборного Присутствия: «Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей», «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», «О светской трудовой деятельности священнослужителей».

Синод также заслушал сообщение Предстоятеля Русской Православной Церкви об итогах XXIX Международных образовательных чтений и IX Парламентских встреч. Выразив благодарность Организационному комитету за понесенные труды по подготовке и проведению Чтений, члены Синода постановили провести следующие, XXX Международные Рождественские образовательные чтения, в период с 25 по 28 января 2022 года на следующую тему: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

Священный Синод в ходе своего заседания заслушал доклад митрополита Псковского и Порховского Тихона относительно генетических экспертиз «екатеринбургских останков», а также ознакомился с информацией, предоставленной Следственным комитетом России относительно различных экспертиз, назначенных в рамках расследования уголовного дела об убийстве членов Царской семьи.

Члены Синода приняли решение в соответствии с поручениями Архиерейских Соборов 2016 и 2017 годов опубликовать информацию о результатах экспертиз после их завершения, вынести результаты экспертиз на рассмотрение очередного Архиерейского Собора, а также выразить благодарность всем трудящимся над установлением истины в вопросе идентификации «екатеринбургских останков».

Обсудив вопрос, касающийся отчетов синодальных учреждений об их деятельности в 2020 году, Синод принял решение одобрить их и постановил выразить благодарность руководителям и сотрудникам синодальных учреждений «за поддержание работы церковных ведомств на высоком уровне в условиях распространения коронавирусной инфекции и связанных с этим ограничений.

Заслушав доклад митрополита Волоколамского Илариона, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии, о необходимости актуализации состава коллегии Координационного центра по развитию богословской науки в Русской Православной Церкви, члены Синода утвердили обновленный состав коллегии Координационного центра в составе десяти человек.

Кроме того, на заседании Синода было заслушано прошение митрополита Новгородского и Старорусского Льва о почислении на покой в связи с достижением 75-летия. По итогам обсуждения Священный Синод благословил митрополиту Льву продолжить управление Новгородской епархией.

Рассмотрев положение дел в художественно-производственном предприятии «Софрино», члены Священного Синода приняли решение освободить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия от должности генерального директора предприятия «Софрино».

Исполняющим обязанности генерального директора «Софрино» назначен архимандрит Илия (Руднев) с сохранением за ним должности председателя Финансово-хозяйственного управления.

Члены Синода также имели суждение о назначении председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Синод выразил благодарность митрополиту Ювеналию (Пояркову) за труды, понесенные во главе вышеупомянутого Совета. Новым председателем Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской назначен митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Заслушав рапорт епископа Петергофского Силуана, председателя Синодальной комиссии по биоэтике, с представлением состава упомянутой комиссии и проекта Положения о ней, члены Священного Синода постановили утвердить Положение о Синодальной комиссии по биоэтике и предложенный состав.

В ходе заседания Синода также рассматривался вопрос о назначении исполняющего обязанности ректора Сретенской духовной академии.

Имея в виду высокую занятость протоиерея Максима Козлова на должности председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, Синод принял решение освободить его от должности исполняющего обязанности ректора Сретенской духовной академии, выразив отцу Максиму благодарность за труды на этом посту.

Исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной академии назначен протоиерей Вадим Леонов, проректор по научно-богословской работе в Сретенской академии.

Кроме того, согласно поданному прошению и с выражением благодарности за понесенные плодотворные труды, Синод освободил протоиерея Михаила Вахрушева от должности первого заместителя председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви. Первым заместителем председателя Учебного комитета назначен иеромонах Аполлинарий (Панин).

В связи с прошением митрополита Омского и Таврического Владимира Священный Синод постановил назначить на должность ректора Омской духовной семинарии протоиерея Василия Вивчара. А ректором Екатеринодарской духовной семинарии назначен протоиерей Михаил Литвинко в связи с прошением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.

По окончании заседания в домовом храме Всех святых, в Церкви Русской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре была совершена заупокойная лития по новопреставленным архиереям Русской Православной Церкви: архиепископу Чимкентскому и Таразскому Елевферию (+04.06.2021), архиепископу Бакинскому и Азербайджанскому Александру (+10.06.2021) и епископу Аркадию (Афонину) (+03.06.2021). За богослужением молились Святейший Патриарх Кирилл и члены Священного Синода.

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