Русская линия
Сводка новостей от 17 июня 2021

Неугодная проповедь
Греческие архиереи потребовали от Синода Кипрской Православной Церкви остановить проповеди митрополита Морфского Неофита…

Митрополит Морфский Неофит (Масурас)Священный Синод Элладской Православной Церкви обратился с письмом к Синоду Кипрской Православной Церкви, в котором потребовал ограничить проповеди митрополита Морфского Неофита, поскольку он выступает против вакцинации от коронавируса, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Вима Ортодоксия».

Письмо с «выражением сильного недовольства» позицией и проповедями митрополита Морфского Неофита относительно вакцинации и коронавируса было направлено Синодом ЭПЦ на адрес Синода Кипрской Церкви.

По мнению греческих синодалов, проповеди митрополита Морфского Неофита являют собой опасность «разрушения отношений между Кипрской Церковью и Церковью Греции».

В частности, речь идёт о высказываниях кипрского иерарха относительно пандемии коронавируса и неприятии вакцинации против COVID-19.

В результате это письмо было прочитано Архиепископом Кипрским Хризостомом в присутствии членов кипрского Синода, среди которых присутствовал и митрополит Морфский Неофит.

«Когда рядом с нами умирают люди от пандемии, иерарх не может заявлять, что коронавируса не существует», — говорится в письме.

Архиепископ Хризостом, прочитав письмо, призвал митрополита Морфского «уважать желание Священного Синода Греческой Церкви и прекратить указанные проповеди».

В свою очередь, владыка Неофит ответил, что он уже выразил свою позицию по вопросу вакцинации, и добавил, что до Рождества больше к этой теме возвращаться не будет.

Русская линия

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