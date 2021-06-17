Священный Синод Элладской Православной Церкви обратился с письмом к Синоду Кипрской Православной Церкви, в котором потребовал ограничить проповеди митрополита Морфского Неофита, поскольку он выступает против вакцинации от коронавируса, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Вима Ортодоксия».

Письмо с «выражением сильного недовольства» позицией и проповедями митрополита Морфского Неофита относительно вакцинации и коронавируса было направлено Синодом ЭПЦ на адрес Синода Кипрской Церкви.

По мнению греческих синодалов, проповеди митрополита Морфского Неофита являют собой опасность «разрушения отношений между Кипрской Церковью и Церковью Греции».

В частности, речь идёт о высказываниях кипрского иерарха относительно пандемии коронавируса и неприятии вакцинации против COVID-19.

В результате это письмо было прочитано Архиепископом Кипрским Хризостомом в присутствии членов кипрского Синода, среди которых присутствовал и митрополит Морфский Неофит.

«Когда рядом с нами умирают люди от пандемии, иерарх не может заявлять, что коронавируса не существует», — говорится в письме.

Архиепископ Хризостом, прочитав письмо, призвал митрополита Морфского «уважать желание Священного Синода Греческой Церкви и прекратить указанные проповеди».

В свою очередь, владыка Неофит ответил, что он уже выразил свою позицию по вопросу вакцинации, и добавил, что до Рождества больше к этой теме возвращаться не будет.

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