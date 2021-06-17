Помощник главы Юридического отдела Ровенской епархии УПЦ протоиерей Василий Начев объяснил свое участие в молитвенном стоянии верующих УПЦ у стен Верховной Рады 15 июня 2021 года тем, что он считает неконституционными антицерковные законы и готов выйти на протест в случае приезда на Украину принесшего раскол в межконфессиональный мир страны патриарха Варфоломея, сообщает СПЖ.

В репортаже Валерии Веденьевой на Youtube-канале «Перший Козацький» отец Василий отметил, что во время молитвенного стояния и Крестного хода к Офису Президента было ощущение пасхального торжества.

«Посреди лета можно было почувствовать Пасху, когда несколько тысяч людей с пением пасхальных тропарей и пасхальным приветствием „Христос воскресе!“ собрались, чтобы молитвенно высказать свои требования президенту Украины, Верховной Раде, чтобы нас услышали и принятые ранее антицерковные законы были отменены», — сказал священник из Ровенской епархии.

Он отметил, что совсем недавно, в апреле, верующие УПЦ принесли к Офису Президента более миллиона подписей против антицерковных законов, но реакции власти не последовало. «И сегодня мы собрались чтобы доказать, что мы есть, чтобы наши права в этой стране были сохранены, потому что это наше государство — мы украинцы, это наша страна — Украина», — сказал отец Василий.

На вопрос, будет ли он участвовать в протестах в случае приезда на Украину главы Фанара, священник ответил утвердительно. «Президент является гарантом нашей Конституции, он гарантирует наши права, мы его выбирали, — сказал протоиерей Василий. — Если государство на своём уровне будет поддерживать его (Варфоломея, — прим. ред.) приезд, будет освещать его, показывать Варфоломею, что ПЦУ является крупной конфессией, мы будем показывать, что это неправда. Наши Крестные ходы показывают, что нас в сотни и тысячи раз больше, и мы будем доказывать, с любовью, мирно и красиво».

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