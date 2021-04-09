Зарегистрирован приказ министерства науки и высшего образования России, который ввёл в действие новую номенклатуру научных специальностей, среди отраслей знания в этом перечне теперь присутствует и теология, сообщает Интерфакс.

«Принятие новой номенклатуры стало отражением поступательного развития теологии в России. Сделан важный шаг к становлению группы научных специальностей», — заявили по этому поводу в Московской Патриархии.

В работе над новой номенклатурой принимали участие коллективы ученых и специалистов РАН, ведущие университеты и НИИ, а также 46 экспертных советов Высшей аттестационной комиссии, в которых работают более 1,5 тысяч ведущих ученых страны.

По предложению централизованных религиозных организаций, которое было высказано Патриархом Кириллом и поддержано научно-экспертным сообществом и руководством министерства науки и высшего образования России, теология как отрасль знания (группа научных специальностей), отнесённая к области социальных и гуманитарных наук, будет включать три новые специальности: «Теоретическая теология», «Историческая теология» и «Практическая теология». В каждой из трех специальностей предусмотрены три исследовательских направления — православие, ислам, иудаизм.

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