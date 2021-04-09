Отец Федор Лукьянов: Сохранить человеческую жизнь на земле можно, только следуя божественным законам, а не вопреки им

8 апреля 2021 года в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся круглый стол «Проблемы биоэтики и биоправа в современной России», организаторами которого выступили Патриаршая комиссия по вопросам защиты семьи, материнства и детства, Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, МГЮА и Международная общественная организация «Союз православных женщин», сообщает Патриархия.Ru.

В ходе мероприятия было представлено решение Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества о создании рабочей группы для разработки закона «О биоэтике» и привлечении к этой работе совместно с МГЮА студентов. На круглом столе также был объявлен конкурс научных работ «БИОэтика и БИОправо» для студентов и аспирантов.

В поддержку этого законопроекта выступили многие докладчики, в частности, депутаты Государственной Думы Н.Г. Земцов, И.А. Юмашева, Н.В. Говорин, д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова» С.И. Куцев, д.м.н., проф., чл.-кор. РАН О.И. Аполихин, к.и.н., сопредседательница правления Союза православных женщин, член Бюро Всемирного русского народного собора Н.Б. Жукова, д.ф.н., почетный профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова И.В. Силуянова, д.ю.н., к.м.н., проф., заведующий кафедрой медицинского права МГЮА имени О.Е. Кутафина А.А. Мохов.

Выступавшие отметили, что в связи с современными достижениями биологии и медицины, наряду с большими возможностями современных технологий, существенно возрастают риски для человечества и биосферы, что влияет на жизнь человека, социальное устройство и межгосударственные отношения. Новые вызовы требуют незамедлительных и взвешенных решений. Закон «О биоэтике» призван решить комплекс проблем развития современной медицины, порождающей конфликты между новыми возможностями науки, традиционными ценностями и религиозным мировоззрением. Особое внимание к этой проблематике вызвано тем, что в области биомедицины право опаздывает по сравнению с темпами развития научного прогресса, нуждающегося в регулировании.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Феодор Лукьянов выступил с докладом «Биоэтика как форма противостояния трансгуманизму и расчеловечиванию человека», в котором отметил, что человеческое общество столкнулось с небывалым давлением в сфере продвижения идей трансгуманизма, несущих деструктивный характер в социальные отношения и разрушающих традиционные взгляды на мир, общество, семью и человека. «Одной из самых серьезных угроз, которые существенным образом подрывают права человека, является утилитарно-инструментальное отношение к человеческой жизни, которое проявляется в легализации абортов, отношении к эмбриону как к расходному материалу, практике формирования эвтаназийного мышления в медицинском сообществе. Все это существенно обесценивает понятие человеческой жизни и человеческого достоинства», — сказал отец Феодор.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи напомнил слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Проблема трансгуманизма — в сведении человека к его биологической, или, говоря святоотеческим языком, телесной составляющей, для совершенствования которой допустимо, по уверению адептов этого учения, поступаться нравственными нормами и выходить за границы морально допустимого. Трансгуманизм обещает человечеству „бессмертие“, преодоление физических ограничений, фактически — как бы создание нового человека. Это новая форма антихристианства, которая декларирует искреннюю заботу о благе человека, а на деле в самом корне разрушает истинные представления о человечности и о человеке как образе Божием. Происходящий на наших глазах подрыв нравственной основы человеческого бытия грозит расчеловечиванием мира».

«Единственную перспективу, в направлении которой должны двигаться современная наука, государство и общество, чтобы сохранить человеческую жизнь на Земле, мы видим в сопряжении науки и права с божественными законами», — подчеркнул отец Феодор.

«Русская Православная Церковь всемерно готова способствовать развитию биоэтики в правовых нормах и законах, участвовать в организации широкой общественной дискуссии и оказывать поддержку в научной и общественной деятельности при разработке закона „О биоэтике в РФ“», — заключил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи.

Русская линия