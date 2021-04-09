Ситуация с коронавирусом в стране с каждым днём обостряется, а потому чиновники могут принять жёсткие ограничения…

8 апреля 2021 года управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний ответил на вопросы журналистов о праздновании Пасхи в условиях карантина и выразил надежду, что верующие смогут посетить Пасхальные богослужения в этом году, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Владыка отметил, что пандемия, безусловно, вносит коррективы в религиозную жизнь Украины. «Вчера как раз была середина Великого поста, и у нас ещё есть три с половиной недели. Поэтому мы надеемся, что ситуация улучшится. Хотя мы читаем некоторые сообщения, что планируется продлить карантин в Киеве на более длительный период», — рассказал владыка Антоний.

По словам управделами УПЦ, верующие надеются встретить Пасху Христову и услышать самые главные слова именно в храме.

«Главная наша надежда, что Пасху мы встретим в храме, чтобы храмы не были закрыты, чтобы у людей, конечно, при сохранении определённых карантинных норм, была возможность прийти на службу и именно в храме услышать самые главные слова, которые когда-либо звучали в этом мире: „Христос Воскресе! Воистину Воскресе!“», — сказал архиерей.

«Возможно, погодные условия позволят служить и молиться, соблюдая дистанцию, на храмовой территории. Мы рассматриваем разные варианты. Не может быть стандарта, потому что, вы знаете, есть разные храмы: маленькие и большие. Есть храмы, где территория позволят собраться вместе и молиться в условиях карантина, а есть такие, где нет такой возможности. Поэтому мы подходим индивидуально к каждому приходу и к каждому монастырю», — пояснил владыка Антоний.

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