7 апреля 2021 года состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Охридским Иоанном, который по благословению Святейшего Патриарха Сербского Порфирия находится с визитом в Русской Православной Церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе беседы Святейший Патриарх Кирилл тепло приветствовал иерарха Сербской Православной Церкви и выразил сожаление в связи с тем, что предполагавшаяся их личная встреча не смогла состояться из-за болезни владыки Иоанна.

Предстоятель Русской Православной Церкви поинтересовался самочувствием архиепископа Иоанна, поскольку в ходе визита им был пройден курс лечения, пожелав высокому гостю, чтобы он вернулся к своей пастве с новыми силами.

Архиепископ Иоанн поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за заботу, проявленную Его Святейшеством в организации его лечения в России, поделился своими впечатлениями от нынешнего пребывания в Москве и планами посещения Санкт-Петербурга.

В обращении, направленном Предстоятелю Русской Православной Церкви, архиепископ Охридский Иоанн изложил свое видение текущего состояния межправославных отношений и церковной ситуации на Украине.

По мнению иерарха Сербского Патриархата, Православная Церковь ныне находится в состоянии нарушенного единства, которое внесло напряженность и нестроения в жизнь всех Поместных Православных Церквей. Архиепископ Иоанн подчеркнул необходимость сохранения многовекового канонического порядка. Православная Церковь, как отмечается в обращении, «никогда не имела и не может иметь единого центра по образцу Римско-Католической Церкви», поскольку каждая из Поместных Православных Церквей обладает всей полнотой апостольского наследия. Иерарх подчеркивает, что Украинская Православная Церковь — это «совершенная апостольская Церковь, добровольно сделавшая выбор остаться в юрисдикции Московского Патриархата и пользоваться автономией в границах Русской Православной Церкви».

Архиепископ Иоанн отметил, что при определении порядка действий в отношении раскольников ключевым всегда считалось мнение кириархальной Церкви, которая лучше всех знакома с ситуацией в пределах собственной юрисдикции. «Невозможно, чтобы Синод какой-либо географически удаленной Церкви больше и детальнее знал о раскольниках и самосвятах на Украине», — подчеркивается в обращении.

«Сербская Православная Церковь уважает организационное устройство Московского Патриархата, неотъемлемой составной частью которого является самоуправляемая Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, — заявил иерарх. — Сербская Православная Церковь всегда была и остаётся на страже догматов, то есть на стороне истины и канонического порядка».

На молитвенную память архиепископ Охридский Иоанн передал в дар Святейшему Патриарху Кириллу икону всех Охридских святых — от ученика равноапостольных Кирилла и Мефодия святителя Климента Охридского до святителя Николая Велимировича (1881−1956) — последнего из причисленных к лику святых, служивших на этой древней кафедре.

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