9 марта 2021 года в Портретном зале епархиального управления Санкт-Петербургской епарзии состоялась встреча митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с членами президиума Совета православной общественности. В ней приняли участие наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий и председатель епархиального ОВЦО протоиерей Александр Пелин, сообщает «Вода живая».

Основной темой стала подготовка к празднованию 800-летия со дня рождения святого Александра Невского.

Правящий архиерей напомнил, что Совет православных общественных организаций был создан по его благословению в 2015 году и на сегодня объединяет более пятидесяти организаций и тысячи участников.

«Совет действует на принципах свободной ассоциации, где каждая организация занимается созидательной деятельностью по благословению своего духовника. Совет координирует важнейшие события, планы взаимодействия, помогает объединить усилия при мероприятиях городского уровня — например общегородского крестного хода 12 сентября. Я ознакомился с деятельностью ваших организаций и должен выразить вам благодарность и ниспослать благословение за созидательную деятельность на благо людей, общества, Санкт-Петербурга. Жизнь ставит сложные вопросы: необходимо ответственно подойти к выстраиванию полноценной работы с горожанами, вывести на новый уровень общение между православными организациями, приходами, городскими властями. В год 800-летия со дня рождения святого Александра Невского православная общественность может сыграть неоценимую роль в проведении столь значимого праздника», — отметил владыка.

Он коснулся деятельности некоторых организаций, входящих в совет, отметив Александро-Невское братство, которое ведет большую работу по возрождению Александро-Невской лавры, занимается благотворительностью, социальным, культурным и миссионерским служением. Также были перечислены Петровская академия наук и искусств, Собор православной интеллигенции, миссионерский центр «Ставрос», Фонд поддержки и развития мордовской культуры в Санкт-Петербурге и Ленобласти «Шумбрат», школа футбольного мастерства «Невский фронт».

Состоялось награждение в связи с юбилейными датами. Серебряной медали святого апостола Петра в связи с 85-летием удостоен член Собора православной интеллигенции Борис Дверницкий, медалями апостола Петра награждены: в связи с 75-летием — директор Российского института истории искусств Александр Казин, в связи с 70-летием — руководитель творческой группы «Кочевье» Александр Кондратьев, в связи с 60-летием — директор информационно-аналитического портала «Русская народная линия» Анатолий Степанов.

Владыка отметил, что во все времена Церковь и православное общество выступали поддержкой и опорой для страны, совершая дела любви и милосердия, и призвал присутствующих продолжать традицию соработничества с городскими властями.

Епископ Назарий отметил, что участие в юбилейных празднованиях общественных организаций — не рекомендация, а необходимость. Он напомнил, что председателем юбилейного комитета стал Святейший Патриарх Кирилл. Мероприятия должны проводиться на разных уровнях, и в этом окажут помощь общественные организации. Важна работа с молодежью, в учебных заведениях: школах, колледжах, вузах. Юбилей проходит в формате церковно-государственного праздника, и православная общественность должна участвовать в светских мероприятиях, напоминая, что великий князь — не только выдающийся полководец и государственный деятель, но и святой.

Наместник рассказал об уже прошедших событиях, отметив, что фотовыставка «Во имя святого князя», посвященная Александро-Невским храмам в России и по всему миру, прошла сначала в комплексе «Россия — моя история», а затем в Святодуховском центре и скоро отправится в путешествие по городам России.

Владыка предложил петербуржцам поучаствовать в торжествах, которые пройдут 12 июня на родине святого — в Переславле-Залесском, а также в юбилейной конференции, которая пройдет в Александро-Невской лавре, пригласил на выставку икон в Святодуховском центре. Но главная роль общественности — в подготовке к проведению крестного хода 12 сентября. Начал работу сайт, посвященный юбилею.

Выступили члены президиума Совета православной общественности: руководитель крестоходческой комиссии петербургского отделения Всемирного русского народного собора Сергей Таразевич, президент Петровской Академии наук и искусств Алексей Воронцов, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов, Александр Казин, Анатолий Степанов и другие.

Епископ Назарий ещё раз подчеркнул, что главная задача на сегодня — подготовка к юбилейным торжествам, и здесь главное — координация. Не нужно планировать все мероприятия на 12 сентября — лучше растянуть их по времени, чтобы все желающие смогли в них принять участие. Утвержден логотип юбилея, надо использовать его наряду с логотипами организаций.

В завершение митрополит Варсонофий отметил, что православным важно объединиться, чтобы сохранить страну и город, при этом начинать надо с себя: «Православные — это подвижники. Важно, чтобы мы показали пример участия в литургической жизни Церкви». Правящий архиерей подчеркнул, что святой Александр Невский — фигура, способная всех объединить. Он благословил присутствовавших на предстоящий Великий пост: «Желаю всем попоститься, укрепиться, очиститься, чтобы Господь пришел в наши сердца. Все у нас получится, потому что мы с Богом».

Русская линия