Ни одно подобное преступление ранее не было расследовано косовскими властями. Но «международное сообщество» безмолствует, как и в случае с Украиной…

Неизвестные злоумышленники в ночь на 6 марте (Родительскую субботу) осквернили храм Святой Троицы в с. Партеш неподалеку от города Гнилане в Косовском Поморавье, сообщает Православие.Ru со ссылкой на сербский информационный портал «RTV Puls», вещающий в Косово и Метохии.

Согласно информации сербского портала, преступники проникли в Троицкий храм, украли деньги из ящика для сбора пожертвований, а также тканую плащаницу и икону святого Пророка и Крестителя Иоанна Предтечи.

Осквернение храмов в Косово и Метохии перестало быть редкостью в последние годы, но жители села Партеш с таким возмутительным поведением столкнулись впервые.

В ту же ночь была осквернена и церковь святых апостолов Петра и Павла в селе Клокот в 15 км от Троицкого храма в Партеше. Злоумышленники проникли в храм через окно, похитили пожертвованные деньги и потир.

«В семь часов утра, когда я пришёл на службу, заметил следы взлома и тут же оповестил местную полицию, — говорит пономарь Зоран Трайкович. — Они приехали быстро, начали расследование».

Для всех православных, живущих в Косовском Поморавье, осквернение храмов — тяжелый удар.

«Это один из многих случаев осквернения и нападения на сербские православные святыни на нашей земле, и ни одно (!) преступление не было раскрыто. Никто не понёс за это ответственности», — говорят сербы.

«Мы призываем представителей международного сообщества оказать давление на нынешние косовские власти, чтобы расследования подобных преступлений велись тщательно и выявляли виновных», — заявил председатель общины Косовска Витина Срджан Николич.

«Таким образом, сербам пришло очередное сообщение: даже о своих усопших вы не можете молиться здесь спокойно, — считают многие жители Косовского Поморавья. — Нам настойчиво дают понять, что сербам в Косово и Метохии не место. Не дождутся!».

На воскресной литургии священник Драган Коич, настоятель Троицкого храма в Партеше, обратился к прихожанам:

«Мы горюем не потому, что у нас украли деньги, — мне больно оттого, что похитили икону святого Иоанна Предтечи и плащаницу, в духовном смысле им нет цены. Я призываю всех православных молиться за тех, кто совершил это злодеяние: дай им Господь стать на путь служения добру, отвратившись от зла».

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