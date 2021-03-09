Русская линия
Сводка новостей от 9 марта 2021

Митрополит Кифирский Серафим: Пандемию можно победить, открывая, а не закрывая храмы
Архиерей Элладской Православной Церкви призвал греческие власти одуматься и отказаться от запрета на посещения богослужений для прихожан…

Митрополит Кифирский СерафимИерарх Элладской Православной Церкви митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что пандемию коронавируса нельзя победить, закрыв храмы, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Во время проповеди в храме Божией Матери в Миртидиотиссе митрополит Серафим отметил, что «так же, как мы не закрываем больницы и санатории, мы не должны закрывать церкви. В самом деле, кто подсчитал духовный ущерб, который терпят верующие, когда они живут вне Божественной Евхаристии? Кто может оценить это?».

«Это испытание невозможно преодолеть, если мы пойдём этим неправославным путём, закрыв храмы и ожидая, что что-то изменится. Вот почему мы призываем всех ответственных лиц и Священный Синод сделать так, чтобы храмы Бога действовали, пусть даже с определенными карантинными мерами».

Ранее в одной из проповедей после богослужения митрополит Серафим также отметил, что «нам не угрожает опасность ни от целования святых икон, ни от святых мощей, ни всего, что предлагается в храмах», а закрытие храмов, даже в «красной» эпидемиологической области — неправильно, так как «это большая ошибка и противоречит традиции нашей Церкви».

В качестве примера своей точки зрения митрополит Серафим привел города Салоники и Патры, «заявив, что празднование и шествие во время праздника святого Андрея было запрещено», и теперь там можно наблюдать вспышку эпидемии.

В то же время, отметил архиерей, «говоря о Салониках, я хочу подчеркнуть, что святые не мстят, а посылают нам послания». Митрополит Серафим также считает, что «эпоха коронавируса» открыла «мысли многих сердец» в их отношении к Таинству Святого Причастия.

Русская линия

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Митрополит Кифирский Серафим: Пандемию можно победить, открывая, а не закрывая храмы
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