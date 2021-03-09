В связи с распространяемым в Интернете видео о «чудесном явлении» на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры и по многочисленным обращениям людей, обеспокоенных этим видео, пресс-служба Александро-Невской лавры опубликовала комментарий наместника монастыря епископа Кронштадтского Назария:

«Во-первых, чудесные видения и явления от Господа, конечно, случаются. Но не каждое видение можно счесть чудом Божиим и удостаиваются подлинного чуда очень и очень редкие люди, настоящие подвижники. Например, Святые Отцы проводили всю жизнь в смирении, послушании, подвиге, плаче о грехах и часто, даже после этого, не получали никаких откровений. И только к концу своей жизни, по особому Божиему Промыслу, некоторые из них бывали удостоены сверхъестественных видений, хотя сами не искали этого.

Во-вторых, Никольское кладбище относится к Лавре только по названию. Там работают люди, с монастырем не связанные — это не наши послушники или трудники. Об этом «видении» я сам и братия узнали, как и все — посмотрев видео. Никто не обращался к нам ни с рассказом о произошедшем, ни за получением благословения на размещение этого видео в интернете.

Это какие-то личные «видения» человека, они не относятся к церковным явлениям. Святые отцы говорят: если было тебе видение — помолчи об этом. И только если оно многократно повторится, только тогда можно обратить внимание и исследовать причину этого. Мы знаем, что видения или явления, как и «пророческие» сны, могут быть следствием душевной болезни или временного помутнения, для них может быть какая-то психологическая или духовная причина. Нужно аккуратно и трезво расследовать её и разобраться — со священником, с духовником. Но никак не бросаться являть свое «откровение» миру. Это очень опасно. Видения могут быть подлинными, а могут быть происками врага рода человеческого. Для избежания таких диавольских ловушек есть святая Церковь, духовники, Таинства Исповеди и Причастия.

В Священном Писании сказано: «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии» (1 Тим 4:7). Нужно быть осторожными в таких вещах. В наш век наивностью человека кто только не пользуется. Вы можете желать лучшего, а недобросовестные люди используют вас в своих не всегда ясных и чистых целях. Поэтому, братья и сестры, надо молиться и уповать на милость Божию. И нет в том греха, если вы, получив некое чудесное «явление», не примете его, поступите осторожно. Но есть грех, если примете, а оно окажется вражеским или будет искушать людей, как сейчас".

В подтверждение в Александро-Невской лавре также привели цитаты известных подвижников Церкви:

Епископ Игнатий Брянчанинов: «Если святые находились в опасности быть обманутыми лукавыми духами, то для нас эта опасность ещё страшнее. Если святые не всегда узнавали демонов, являвшихся им в виде святых и Самого Христа, то как возможно нам думать о себе, что мы безошибочно узнаем их? Одно средство спасения от духов заключается в том, чтобы решительно отказываться от видения и от общения с ними, признавая себя в таком видении и общении неспособным».

Преподобный Силуан Афонский: «Смиренная душа не имеет видений и не желает их, но чистым умом молится Богу, а тщеславный ум не бывает чистым от помыслов и воображения и даже может дойти до того, что будет видеть бесов и говорить с ними».

Преподобный Иосиф Исихаст: «Что говорит Господь? «Блажени чистии сердцем: яко тии узрят Бога» (Мф. 5:8). Не говорит: «Блаженны видящие явления, видения, откровения».

Преподобный Паисий Святогорец: «Даже если видение от Бога — с первого раза человек не должен его принимать. Бог, видя, как Его создание — человек — не принимает видения (не огорчается, но наоборот), некоторым образом, приходит в умиление. Ведь такое отношение к видению показывает, что у человека есть смирение».

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