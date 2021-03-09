Русская линия
Сводка новостей от 9 марта 2021

Зеленский громче всех кричит «держи вора!»
Президент Украины заявил, что те, кто сегодня поднимает вопрос Церкви, хотят временно «хайпануть» на этой теме…

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский, который в последнее время реанимировал антицерковную политику Петра Порошенко и, как и его предшественник, начал гнать верующих канонической Церкви, завил во вторник, 9 марта, в ходе форума «Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм», что те, кто сегодня на Украине поднимает вопрос языка и Церкви хотят временно «хайпануть», сообщает Старана.ua.

Таким образом, бывший комик, сам того не подозревая, полностью раскрыл всю суть своей политики на церковной направлении и объяснил, зачем он пригласил Патриарх Варфоломея в Киев.

«Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви — это всё люди, которые хотят „хайпануть“ временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества», — сказал Зеленский.

«Если тот или иной закон не нравится депутатам, и не важно, из какой они партии, если они видят в этом вопросе несправедливость — это нормально говорить об этом, но должен быть общественный диалог», — сказал Зеленский, совсем недавно закрывший сразу три оппозиционных телеканала.

Впрочем, о том, что сам Зеленский хочет «хайпануть» на теме Церкви, украинские эксперты заявляют уже давно. Но, чтобы об этом так откровенно рассказал сам президент Украины, этого ещё не было.

Русская линия

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Зеленский громче всех кричит «держи вора!»
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