Русская линия
Сводка новостей от 12 февраля 2021

Коронавирус больно ударил по европейской экономике
ВВП Великобритании в прошлом году сократился на 9,9%. В январе-марте прогнозируется падение ещё на 4,2%…

Ковид-19Европа будет очень тяжело выходить из ситуации со вторым локдауном из-за коронавируса, введённым в большинстве стран-членов ЕС. Российские власти, слава Богу, не пошли по этому пути и во многом сохранили экономические перспективы.

Так, министр финансов Великобритании Риши Сунак в интервью Би-би-си признал, что падение ВВП страны за время коронавирусных ограничений может вызвать «серьёзный шок», но ситуация в других странах ещё хуже, если говорить о Германии, Италии, Испании и Канаде, сообщает Би-би-си.

Систематически измерять ВВП в Великобритании начали после Второй мировой войны, и за этот период максимальное падение за год до сих пор составляло 4,1%. Однако модели Банка Англии позволяют оценить ВВП на протяжении нескольких веков, и по ним получается, что нынешнее сжатие британской экономики — худшее с 1709 года, когда страна пережила аномально суровую зиму.

ВВП Великобритании в прошлом году сократился на 9,9%. В январе-марте прогнозируется падение ещё на 4,2% в сравнении с первым кварталом прошлого года.

Русская линия

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