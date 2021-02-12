Турецкое ТВ показало карту расширения влияния Анкары на Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также часть России…

В эфире турецкого государственного телеканала TRT1 была показана карта с прогнозом расширения сферы влияния Турции, который был подготовлен компанией Stratfor, сообщает RT.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал, в прогнозе компании предполагается, что к 2050 году Турция расширит сферу своего влияния на «Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также часть России».

Например, в зоне интересов Турции указаны республики Северного Кавказа, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская и Астраханская области, Калмыкия.

Кроме того, в зоне влияния Турции к 2050 году на карте находятся Ливия и Египет, Саудовская Аравия, Ирак, Сирия, Греция, Кипр, а также Армения, Грузия, Азербайджан, Йемен и ОАЭ.

Насколько реалистичен данный прогноз, можно спорить. Одно — бесспорно, он отражает мечты турок на возрождение своего владычества в регионах, населённых мусульманами.

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