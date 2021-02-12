Русская линия
Сводка новостей от 12 февраля 2021

«Пройдут года и десятилетия, и я верю, что о вас будут помнить, как о людях, стоявших за истину»
Многочисленные прихожане УПЦ в селе Деловое Раховского района Закарпатской области Украины совершили Литургию под открытым небом на морозе…

Литургия под открытым небом12 февраля 2021 года в соборный праздник трёх святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста гонимая Свято-Успенская община УПЦ в селе Деловое Раховского района Закарпатской области Украины вынуждена была молиться во время Литургии на морозе под открытым небом, сообщает СПЖ.

Неделю назад активисты «ПЦУ» при содействии властей получили в своё распоряжение храм Свято-Успенской общины УПЦ с. Деловое. Перерегистрация общины УПЦ в пользу новой церковной структуры до сих пор рассматривается в судебном порядке, однако одно из решений суда, открывающее «ПЦУ» дорогу к храму, вступило в силу.

Также в местном благочинии УПЦ сообщалось, что сторонников «ПЦУ» в закарпатском селе немного, в то время как община канонической Церкви многочисленна. Настоятель храма о. Иоанн временно освобождён от своих обязанностей, со Свято-Успенской общиной служит один из насельников местной обители.

Литургия возле небольшой часовни в селе Деловое Закарпатской области транслировалась в Facebook.

Сейчас на Украине сильнейшие снегопады и морозы, люди стараются лишний раз не выходить на улицу. И в такую погоду несколько десятков верующих вместе с маленькими детьми стояли 1,5 часа и молились возле миниатюрной часовенки, где мог поместиться лишь священник.

Такова сейчас украинская реальность — раскольники и СМИ пафосно рапортуют о «переходе общины», срезают замки и заходят в храм, а сама «перешедшая» община вышвырнута на улицу и вынуждена молиться в мороз среди сугробов.

Обращаясь к присутствующим, священнослужитель напомнил о духовном подвиге и стоянии в вере великих святителей, которые также отстаивали единственную истину и благодарили Господа за испытания.

«Пройдут года и десятилетия, и я верю, что о вас будут помнить, как о людях, стоявших за истину. Сейчас выпал большой снег, холод, и мы благодарим Бога за всё. Сегодня за нас молится наш владыка Марк (Хустский и Виноградовский — Ред.), и при первой возможности он тоже будет здесь, с нами, у этой часовни», — сказал священнослужитель Хустской епархии УПЦ.

Русская линия

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«Пройдут года и десятилетия, и я верю, что о вас будут помнить, как о людях, стоявших за истину»
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