Кремль в последнее время демонстрирует непривычно жёсткую политику в отношении Европы, что вызывает недоумение и непонимание в европейских столицах, и в частности, в Берлине. Однако, в Москве, похоже, устали от нотаций ЕС и начали вести себя куда более жёстко.

Во время визита главы европейской дипломатии Борреля Россия выслала трёх европейских послов. А сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Соловьев Live», отвечая на вопрос о том, идёт ли Россия к разрыву с ЕС, сказал: «Мы исходим из того, что мы к этому готовы».

«Если мы ещё раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе, в самых чувствительных сферах, — да. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому», — отметил министр. «Хочешь мира — готовься к войне», — добавил Лавров.

Позднее МИД РФ разъяснил слова министра. «Мы готовы к разрыву, если он пройдёт по инициативе ЕС», — заявили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве. «Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», — отметили на Смоленской площади.

Тем временем, представительница МИД Германии Андреа Зассе назвала высказывание Сергея Лаврова «странным и непонятным». «Это высказывание с нашей точки зрения, действительно, странное и непонятное», — сказала она журналистам в Берлине в пятницу.

«Мы можем сослаться на речь министра иностранных дел Мааса в бундестаге, где он чётко изложил наши представления о России, но он чётко сказал, что мы заинтересованы в кооперации с Россией. Поэтому сегодняшнее высказывание министра Лаврова действительно странно», — добавила Зассе.

В ответ на это пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова главы Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом цитируются в СМИ вне контекста, а их смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовыми к худшему.

Русская линия