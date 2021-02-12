10 февраля, в канун очередной годовщины гибели в Персии русского дипломата и поэта Александра Сергеевича Грибоедова, в храме святого апостола Филиппа в Шардже была отслужена панихида, сообщает официальный сайт храма апостола Филиппа.

Заупокойное богослужение возглавил настоятель архимандрит Александр (Заркешев). На панихиде сугубо поминались имена российского посланника в Персии приснопамятного Александра, сотрудников дипмиссии и казаков посольского конвоя, которые были убиты при нападении на резиденцию российского посла в Тегеране в 1829 году.

Архимандрит Александр на территории армянского храма святого Татавоса нашёл место братского захоронения дипломатов и казаков, а затем в 2013 году за личный счёт восстановил надгробную плиту из чёрного мрамора над братской могилой всех погибших в 1829 году, при защите российского посланника.

А.Г. Грибоедов был убит 30 января 1829 года. В 1828 г. русский дипломат был отправлен с миссией в Персию, где вскоре стал жертвой заговора, во главе которого стояли Фет-Али шах и его сановники, подкупленные Англией, боявшейся усиления влияния России в Персии после Русско-персидской войны 1826−28 гг. Во время истребления русского посольства в Тегеране А.С.Грибоедов был растерзан толпой персидских фанатиков. Тело его было перевезено в Тифлис и похоронено на горе св. Давида.

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