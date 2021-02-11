11 февраля, в день 136-летия со дня образования Екатеринбургской епархии, в день Собора Екатеринбургских святых, в Храме-Памятнике на Крови состоялась праздничная Божественная литургия. Богослужение совершил сонм архиереев: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий и епископ Макаровский Гедеон, викарий Киевской епархии, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Преосвященным владыкам сослужило многочисленное духовенство и монашествующие в священном сане Екатеринбургской митрополии.

Песнопения Божественной литургии исполнили хор духовенства Екатеринбургской епархии под управлением иерея Алексия Русина и хор Храма на Крови.

Богослужение совершалось пред образом Собора Екатеринбургских святых, чей праздник отмечается в этот день.

Паломники по очереди подходили почтить этот образ, выставленный в центре храма, и также прикладывались к ковчегу с мощами Екатеринбургских святых, который был изготовлен к 135-летию Екатеринбургской епархии. В него входят частицы мощей 11 уральских святых: праведного Симеона Верхотурского, преподобномучениц Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, блаженного Косьмы Верхотурского, преподобного Арефы Верхотурского, преподобного Далмата Исетского, преподобного Василиска Сибирского, священномученика Константина Меркушинского, священномучеников Алексия Красноуфимского, Льва Красноуфимского и Александра Красноуфимского.

В завершении богослужения перед образом Собора Екатеринбургских святых был исполнен праздничный тропарь: «Украшается днесь Святая Церковь, торжествующи собор святых земли Екатеринбуржския» и кондак Собору Екатеринбургских святых: «Днесь святых честный собор предстоит в Церкви и невидимо за ны молится Богу».

После молебного пения Собору Екатеринбургских святых владыка митрополит вознес молитву Всем святым, от века Богу благоугодившим: «К вам, о святии вси, яко путеводным светильникам, деяньми своими осветившим путь Небеснаго восхода».

Затем сонм архипастырей и священнослужителей пропел величание Екатеринбургским угодникам Божиим: «Величаем вас, святии вси в земли Екатеринбуржстей просиявшии, и чтим святую память вашу, вы бо молите о нас Христа Бога нашего!»

Молебное пение завершилось исполненным соборно многолетием Святейшему Патриарху Кириллу, архиереям, совершившим богослужение, державе нашей Российской и ее народу, сему священному собору и всем православным христианам.

В своем архипастырском слове митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил с праздником Собора Екатеринбургских святых священноначалие, прихожан и паломников и отметил, что «нас всех в этот день собрали, призвали на эту службу святые, которые ходили по той земле, на которой мы сегодня с вами живем».

Владыка напомнил, что празднование Собора Екатеринбургских святых утверждено Священным Синодом по молитвам, усердию и ходатайству владыки Викентия, ныне митрополита Ташкентского и Узбекистанского.

«С того времени при владыке Викентии и митрополите Кирилле, ныне Преосвященном Казанском и Татарстанском, с любовь и усердием это благословение исполнялось не как необходимость по календарю, по необходимости сердца, верующего и любящего Бога и Церковь. И мы сегодня милостью Божией предстоим пред образом, который мы видим своими телесными очами, и пред невидимым образом, который предстоит нашему сердцу», — сказал глава Екатеринбургской митрополии.

Владыка Евгений отметил, что все Екатеринбургские святые — разные, но их всех объединяет стремление ко Христу.

«Бывает, летом идешь по укатанной асфальтом дороге, и вдруг через маленькую трещинку, которая непонятно как появилась в этой асфальтовой массе, пробивается росточек, цветочек. Удивляешься. Казалось бы, такой маленький, такой худенький, тоненький, немощной, но он пробил такую толщу асфальта, которую бригада рабочих не могут разбить своими отбойными молотками, когда выполняют очередной ремонт. Как он пробился через эту толщу? И это некий образ того, что все люди немощные: „Несть человек, иже жив будет, и не согрешит“, — но если есть устремлённость ко Господу, если человек взращивает в себе любовь ко Христу, к людям, и старается эту любовь утверждать какими-то понятными, простыми человеческими делами, то способен преодолеть эту непреодолимую, как кажется, толщу греха, коросту человеческой немощи, пробиться через нее и расцвести святостью, которой процвели святые, в земле уральской просиявшие», — привел метафорический пример владыка Евгений.

«Мы с вами сегодня эти ростки, мы смотрим, взираем на образ жития святых Екатеринбургских, просиявших здесь. И вот мы сегодня предстоим также совершенно разные: и архиереи, и пресвитеры, монахи, монахини, миряне, молодые дети и совсем уже немощные старцы. На самом деле и мы призваны к тому же, куда вошли святые земли Екатеринбургской. Мы с вами призваны ко Христу, к святости. И преодолевая „коросту“ собственных немощей и грехов помощью Божией, благодатью Божией, мы должны желать, мы должны искать этого пути к свету Христову, следованию за Христом. Мы должны стараться угождать Христу и друг другу. Мы должны быть членами Церкви, слышать глас Святейшего Патриарха Московского и вея Руси Кирилла, своих архипастырей и пастырей, подражать им в праведности, помогать им, нам, друг другу преодолевать свои немощи. И так и живя, мы верим, что милостивый Господь желает каждому человеку спастись и в познании истины прийти, что Он найдет в образе нашей жизни, в нашем возрасте, в нашем состоянии возможность взять нас за руку и вывести Он Сам весть какими путями к Своему свету, к Себе самому. Чего я хотел бы пожелать всем здесь собравшимся и всем, кто желал или кто еще не желал, но когда-нибудь встанет на этот путь христианской жизни, войти в небесные чертоги к святым, в земле екатеринбургской просиявшим. Всех вас поздравляем. Благодарим Бога и верим, что Он нас всех спасет и помилует», — сказал правящий архиерей.

Владыка также пожелал помощи Божией новому градоначальнику уральской столицы рабу Божию Алексию — инаугурация Алексея Орлова была совершена накануне дня Собора Екатеринбургских святых.

«Надеемся, что Господь даст силы служить на пользу Отечеству, града и жителям, чтобы был мир и благоденствие Божие», — сказал архипастырь.

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