Дровяные печи и генераторы будет заменены на Святой Горе Афон на солнечные батареи, а выгребные ямы «биологическими очистными сооружениями»…

Константинопольского Патриарха Варфоломея давно называют «зелёным Патриархом» за его пристальное отношение к экологическим проблемам, однако ранее это не касалось Святой Горы Афон, которая жила своим древним монашеским укладом. Однако, всё меняется, и на Афон быстро движутся новые «зелёные» технологии, сообщает СПЖ со ссылкой на Patrastimes.gr.

В настоящее время на Святой Горе полным ходом идёт реализация масштабных ремонтных и реставрационных проектов, направленных на защиту окружающей среды. Так, в монастырях на Афоне дровяные печи и генераторы вскоре будут заменены солнечными батареями, а выгребные ямы «биологическими очистными сооружениями».

«Реставрации часто проводятся в зданиях на Афоне, — рассказал руководитель Центра сохранения наследия Афона (KEDAK), инженер-реставратор Илиас Пардзинидис. — Для этого уже много лет существует большая программа. Но в целом жизнь изменилась, мы живём в 21 веке и необходимо браться за инновации».

Сейчас в рамках проекта по ремонту и реконструкции монастырских построек и келий на Святой Горе продолжаются необходимые исследования. Солнечные панели планируют установить везде, где до этого производство энергии осуществлялось при помощи дровяных печей и генераторов. Одновременно проводится проработка строительства биологических очистных сооружений, которые позволят минимизировать урон окружающей среде.

Ранее Константинопольский Патриархат, в юрисдикцию которого входит Афон, объявил себя «флагманом в области защиты творения» и призвал к межрелигиозному диалогу для сохранения экологии.

Русская линия