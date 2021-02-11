Русская линия
Сводка новостей от 11 февраля 2021

«Зелёный Патриарх» решил сделать «зелёным» и Афон
Дровяные печи и генераторы будет заменены на Святой Горе Афон на солнечные батареи, а выгребные ямы «биологическими очистными сооружениями»…

АфонКонстантинопольского Патриарха Варфоломея давно называют «зелёным Патриархом» за его пристальное отношение к экологическим проблемам, однако ранее это не касалось Святой Горы Афон, которая жила своим древним монашеским укладом. Однако, всё меняется, и на Афон быстро движутся новые «зелёные» технологии, сообщает СПЖ со ссылкой на Patrastimes.gr.

В настоящее время на Святой Горе полным ходом идёт реализация масштабных ремонтных и реставрационных проектов, направленных на защиту окружающей среды. Так, в монастырях на Афоне дровяные печи и генераторы вскоре будут заменены солнечными батареями, а выгребные ямы «биологическими очистными сооружениями».

«Реставрации часто проводятся в зданиях на Афоне, — рассказал руководитель Центра сохранения наследия Афона (KEDAK), инженер-реставратор Илиас Пардзинидис. — Для этого уже много лет существует большая программа. Но в целом жизнь изменилась, мы живём в 21 веке и необходимо браться за инновации».

Сейчас в рамках проекта по ремонту и реконструкции монастырских построек и келий на Святой Горе продолжаются необходимые исследования. Солнечные панели планируют установить везде, где до этого производство энергии осуществлялось при помощи дровяных печей и генераторов. Одновременно проводится проработка строительства биологических очистных сооружений, которые позволят минимизировать урон окружающей среде.

Ранее Константинопольский Патриархат, в юрисдикцию которого входит Афон, объявил себя «флагманом в области защиты творения» и призвал к межрелигиозному диалогу для сохранения экологии.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: Церковь не может вовлекаться в политические дискуссии
Предстоятель Русской Православной Церкви в дистанционном формате провёл заседание Высшего Церковного Совета...

На Фанаре настаивают на изъятии Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лавр у УПЦ
Соответствующее заявление сделал глава УПЦ в Канаде (Константинопольский патриархат) митрополит Георгий (Калищук)...

В Екатеринбурге отметили 136-летие Екатеринбургской епархии
В Храме на Крови совершена праздничная Божественная литургия...

Ни о каком уходе на покой Грузинского Патриарха Илии II речи не идёт
В здании Грузинской Патриархии состоялось заседание Священного Синода, итоги которого не оправдали опасения грузинских националистов...

«Зелёный Патриарх» решил сделать «зелёным» и Афон
Дровяные печи и генераторы будет заменены на Святой Горе Афон на солнечные батареи, а выгребные ямы «биологическими очистными сооружениями»...

Вакцина Pfizer бьёт рекорды по смертности
В Швеции 67 человек умерли после того, как были вакцинированы американской вакциной...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Царей Алексея Михайловича, Иоанна V Алексеевича и великого русского поэта А.С.Пушкина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика