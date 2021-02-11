11 февраля 2021 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла впервые в дистанционном формате состоялось заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви участвовал в заседании с помощью средств удаленной связи из исторического зала заседаний Священного Синода в Патриаршей резиденции в Переделкине.

Открывая собрание, Святейший Патриарх Кирилл обратился к его участникам со вступительным словом, в котором затронул ряд актуальных вопросов церковно-общественных отношений.

«Ещё и ещё раз хотел бы сказать о том, что наша Социальная концепция до сих пор не устарела; в частности, не устарели сформулированные в ней принципы участия Церкви в политическом процессе. Думаю, сегодня мы должны особенно блюсти эти принципы и сохранять некую надмирность, не вовлекаться в политические дискуссии, а если такая необходимость возникает, то лишь для того чтобы защитить духовные и нравственные основы человеческой жизни. Если же мы начинаем давать политические оценки происходящему, то делаем большую ошибку. Не надо считать, что наш долг — подхватывать модные тенденции, придерживаться более популярной в определенных кругах, например, среди городской интеллигенции, точки зрения. Наша задача заключается в том, чтобы не допустить вражды между людьми. Выступая на одной стороне баррикады как бы от имени Церкви, мы отталкиваем от Церкви тех, кто по другую сторону баррикады. А и там, и там — наш народ; и там, и там — наша паства. Поэтому то, о чём я говорю, — это не уклонение от проблемы, не попытка спрятать голову в норку или под крыло, не проявление страха, а чувство пастырской ответственности за наш народ. Церковь несёт ответственность за всех — за правых, за левых, и мы должны находить правильные слова, которые ни в коем случае не должны разжигать конфликт, — заявил Патриарх Кирилл.

Революции начала XX века должны были нас многому научить. Вообще, поколение духовенства, к которому я принадлежу, было научено этим опытом, потому что по возрасту мы ближе к тем событиям, чем нынешнее молодое поколение. Церковь не должна отказываться от пастырской работы с людьми, которые стоят по другую сторону конфликта. Церковь не должна переставать быть и для них Матерью. Конечно, мы не должны добиваться такого отношения к Церкви как к Матери за счёт опасных компромиссов, тем более за счёт измены истине, но мы должны научиться нести православную христианскую истину в общество таким образом, чтобы не усиливать разделение, чтобы работать на преодоление разделений, а самое главное — работать на то, чтобы люди пришли ко Христу. Потому что если люди придут ко Христу, то они сами преодолеют те разделения, которые могут быть опасны для их духовной жизни и для жизни общества".

В ходе заседания были представлены, в частности, доклады, подготовленные Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ («Оценка отношения общества к Церкви: основные вызовы») и Синодальным отделом по монастырям и монашеству («Развитие системы базового богословского образования для монашествующих. Итог 2020 года и перспективы в 2021 году»).

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