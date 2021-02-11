В здании Грузинской Патриархии состоялось заседание Священного Синода, итоги которого не оправдали опасения грузинских националистов…

Ни о каком уходе на покой Грузинского Патриарха Илии II речи не идёт

11 февраля 2021 года в здании Грузинской Патриархии под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго состоялось заседание Священного Синода, сообщает ИА Новости-Грузия.

По сообщению Патриархии, на собрании присутствовали 35 архиереев, секретарём в ходе заседания был митрополит Горийский и Атени Андрей (Гвазава).

К 15 часам члены Синода покинули Патриархию, не сделав никаких комментариев для СМИ.

Одним из вопросов, которые обсуждались Синодом, стала вакцинация против коронавируса. Митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николай перед заседанием заявил журналистам, что, по его оценке, Синод примет решение о том, что «вакцинация или воздержание от неё не являются обязательными».

По словам главы службы по связям с общественностью Патриархии протоиерея Андрея Джагмаидзе, кроме вакцинации, на Синоде обсуждалась тема монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на спорном участке грузино-азербайджанской границы.

Отец Андрей подтвердил, что епископы «согласовали немало вопросов», и через несколько часов Патриархия распространит протокол по принятым решениям.

«Вопросы касались Гареджи, темы вакцинации, ряд вопросов были оценены с моральной точки зрения, все это будет отражено в протоколе, который будет опубликован через несколько часов», — заявил Джагмаидзе.

Священный Синод Грузинской Православной Церкви в этом году собрался впервые, и накануне его заседания грузинские националисты распускали слухи о том, что на нём Патриарх Илия якобы будет отправлен в отставку. Инициировать этот процесс, по их словам, намерены пророссийские епископы.

Однако, никаких решений о почислении на покой Патриарха Илии Синод, судя по всему, не принял.

Русская линия