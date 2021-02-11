Русская линия
Сводка новостей от 11 февраля 2021

На Фанаре настаивают на изъятии Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лавр у УПЦ
Соответствующее заявление сделал глава УПЦ в Канаде (Константинопольский патриархат) митрополит Георгий (Калищук)…

Митрополит Виннипега и всей Канады Юрий (Калищук) и лже-патриарх Филарет (Денисенко)Митрополит Георгий (Калищук), в 1990 году принятый Константинопольским Патриархатом из раскола и возглавляющий ныне УПЦ Канады, убеждён, что все три Лавры Украинской Православной Церкви должны «вернуться под полный контроль» украинского народа и «ПЦУ». Об этом он заявил в интервью канадскому каналу Kontakt Ukrainian TV, сообщает СПЖ.

«В действительности, и Киево-Печерская, и Почаевская лавры находятся в собственности государства Украина, в собственности правительства Украины, — сказал он. — А Церковь Московская — они называют её Украинская Православная Церковь, но, согласно последним высказываниям патриарха Вселенского Варфоломея, это Церковь Московского Патриархата в Украине, это не Украинская Православная Церковь. Обе эти лавры, и есть ещё третья — Святогорская, все они на время предоставлены для использования этой Церкви в Украине».

По словам представителя Константинопольского патриархата, «мы надеемся, что, как будет общество развиваться, как будет наставление правительства <…> всё вернется под полный контроль украинского народа и, считаю, это будет под контролем Православной Церкви в Украине».

Далее глава УПЦ в Канаде опустился до откровенной клеветы, заявив, что «украинцев должно тревожить» то, что «разные достояния из этих монастырей и Лавр вывозятся через границу в другое государство». Таким образом, представитель Фанара походя обвинил каноническую УПЦ в том, что она якобы расхищает украинские святыни, чего на самом деле нет и в помине.

Характерно, что ранее в Интернете было опубликовано видео, в котором митрополит Георгий подтвердил, что именно Фанар подталкивал власти Украины просить Томос.

Русская линия

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