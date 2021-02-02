В свете начавшейся массовой вакцинации от коронавируса по всему миру Представительство УПЦ при европейских международных организациях решило обратить внимание украинских верующих на резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2361 (2021), которая устанавливает международные юридические стандарты практики внедрения прививок, сообщает официальный сайт УПЦ.

Анализ этих стандартов даёт основания сделать вывод, что вакцинация не может быть принудительной. Добровольность вакцинации устанавливается однозначно и безоговорочно в пункте 7.3.1. Резолюции, где предусмотрено, что вакцинация не является обязательной, и никто не может быть принуждён пройти эту процедуру под влиянием политических, социальных или других обстоятельств. Пунктом 7.3.2. этого же документа запрещено подвергать людей дискриминации, то есть разного рода унижением в правах из-за отсутствия вакцинации.

Из этих положений следует, что принудительная вакцинация является признанным нарушением норм международного права и биоэтических стандартов в медицине. Отказ в трудоустройстве, увольнение с работы, отказ в доступе к услугам в связи с отсутствием вакцинации — эти и другие подобные действия являются грубым нарушением прав человека.

Резолюция определяет вакцинацию как общественное благо и ценность, призывая государства не только информировать население о её добровольном характере, но и устанавливать гарантии возмещение вреда, если вакцина нанесёт человеку вред (пункт 7.1.5.). Авторы этого документа предполагают, что ущерб может быть причинён и самой вакцинацией. К сожалению, во многих странах уже зафиксированы летальные случаи вследствие проведения вакцинации.

В соответствии с нормами Резолюции, государства и фармацевтические компании должны обеспечивать соблюдение высоких стандартов безопасности при производстве вакцин, а также прозрачное информирование населения о последствиях их применения.

«Итак, процесс вакцинации должен происходить исключительно на добровольных началах, с соблюдением высоких стандартов безопасности и широкой информационной кампании относительно предлагаемых населению медицинских процедур и их последствий», — обратили внимание в Церкви.

Русская линия