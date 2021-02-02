Некогда католическая страна стала седьмым государством в мире, в котором люди в белых халатах смогут убивать пациентов по их просьбе…

29 января 2021 года парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии, сообщает СПЖ.

Закон, принятый большинством голосов (136 против 78 при 4 воздержавшихся), предусматривает практику убийства неизлечимо больных пациентов.

К самоубийству будут допускать только «психически здоровых» пациентов старше 18 лет, которые страдают от неизлечимой болезни и от «длительной и невыносимой» боли.

Кроме того, процесс эвтаназии будет доступен исключительно для граждан и законных резидентов страны.

На следующей неделе проголосованный парламентом закон направят на утверждение президенту страны Марсело Ребело де Соуз, который ранее уже заявил, что с уважением отнесётся к решению парламента.

После подписания закона главой государства Португалия официально станет седьмой страной в мире, где люди в белых халатах смогут убивать пациентов по их просьбе.

Русская линия