Визит папы Римского Франциска в Россию не стоит на повестке дня отношений Русской Православной и Римско-католической Церквей. Об этом в интервью сербской газете «Вечерние новости» заявил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает ТАСС.

«В настоящее время вопрос визита папы Франциска в Россию не стоит на повестке двухсторонних отношений», — сказал он.

Глава ОВЦС отметил, что нынешний глава Ватикана, как и его предшественники, уже посещал ряд государств, входящих в зону канонической ответственности Русской Православной Церкви. «Каждый раз этот вопрос прорабатывается с учётом специфических обстоятельств конкретных стран. Важно учитывать, что первостепенное значение здесь имеет сохранение подчас хрупких и деликатных межконфессиональных балансов», — подчеркнул он.

«Встреча Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване была обусловлена, прежде всего, необходимостью координации усилий для защиты ближневосточных христиан. Ее проведению предшествовала многолетняя кропотливая работа. Ввиду сложностей, с которыми в настоящее время связано продолжение православно-католического богословского диалога, стороны признали преимущественную важность совместной работы в социальной, культурной и благотворительной сферах, не увязывая её организацию с прогрессом в достижении консенсуса по собственно богословским вопросам», — заявил митрополит Иларион.

«В соответствии с достигнутыми в ходе Гаванской встречи договоренностями после ее проведения была начата реализация ряда совместных гуманитарных проектов на Ближнем Востоке. За прошедшие со времени встречи годы значительно активизировалось и сотрудничество в культурной сфере. Несмотря на сохраняющиеся разногласия, мы успешно трудимся над реализацией многих совместных проектов, сохраняя собственную идентичность и одновременно совместно реализуя наше общее христианское призвание в современных условиях», — отметил он.

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