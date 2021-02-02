Сюжетно фильм построен на знаменательном событии: 19 мая 2018 года, в день 150-летия со дня рождения святого Императора Николая II, ДПЦ Сестрорецка посетил гость из Парижа — хранитель реликвий уникального музея лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка в Париже Владимир Греков, сообщает «Вода живая».

Он приехал, чтобы познакомиться с казаками Конвоя памяти святого Императора Николая II и их духовником, настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери архимандритом Гавриилом (Коневиченко). Эта организация создана с целью сохранения и возрождения традиций царской России, в надежде, что не все они утрачены в наше время.

Парижский музей — яркий пример уважения к памятникам прошлого, которое потомки лейб-гвардейцев хранили в годы революций, Гражданской войны в России, Второй мировой в Европе и продолжают хранить сегодня.

В коллекции — знамена полка, форма, награды Русской императорской армии. Здесь же находится седло атамана Матвея Платова, форма главнокомандующего Русской армии генерала Петра Врангеля, личные приказы и рескрипты императоров, подлинные документы, относящиеся к компании 1812−1814 годов (включая письма казаков из Парижа на Родину), мундиры русских императоров, коллекция автографов Наполеона и его маршалов.

Лейб-гвардии Казачий Его Величества полк был сформирован в 1775 году указом Императрицы Екатерины II, и на протяжении своей 150-летней истории принимал участие во всех войнах. У полка собралось много реликвий и трофеев, некоторые из которых — пожертвования императоров, подарки военачальников (они оставляли свои ордена, дарили произведения искусства).

Музей был основан в Санкт-Петербурге по инициативе офицеров полка. После Февральской революции 1917 года, когда в имперской столице начались беспорядки, генерал Александр Греков, руководитель полкового офицерского собрания, приказал отправить коллекцию в Новочеркасск. В 1919-м экспонаты эвакуировали в Стамбул, потом в Сербию, где они хранились до 1929 года. Оставшиеся в живых офицеры, находившиеся во Франции, собрали средства и перевезли экспонаты в Париж. Для музея выкупили здание, в котором он находится и теперь.

В 1913 году отмечалось 100-летие «Битвы народов» — сражения под Лейпцигом, во время которого казачий полк спас от пленения трех государей: Императора Александра I, королей Пруссии и Австрии, которые наблюдали за битвой с холма и были атакованы кавалерией французов. Но государева стража — лейб-гвардейцы — не растерялись и отбросили врага. В коллекции есть картины, отображающие их участие в сражении. Дата битвы под Лейпцигом — 17 октября — с тех пор отмечается как полковой праздник.

Благодаря конвою памяти праздник возобновлен и в бывшей столице Российской империи. Он проходит в день памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского, 17 октября, в домовом храме равноапостольного князя Владимира в инспекции пожарного надзора ЗВО на Обводном канале. Именно здесь и было когда-то положено начало музею.

Как рассказал гость, в Париже в полковой день потомки казаков встречаются ежегодно. Выносят полковые штандарты, служат молебен, затем за общей трапезой пользуются приборами предков. Это трепетная традиция — прикоснуться к вещам дедов и прадедов. За общим столом обсуждаются вопросы восстановления святынь, ухода за могилами предков.

В фильме ставится вопрос: надо ли переносить музей в Россию? Потомки русских эмигрантов отвечают на него так: собрание реликвий исторической Родины помогает им чувствовать связь с ней. В то же время посетители музея, преодолев трудности путешествия за границу, как бы совершают паломничество к святыням. Тем ценнее становится духовный опыт, который они получают.

Русская линия