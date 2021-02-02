Ортодоксальные евреи в Великобритании продолжают жить своей прежней жизнью и традициями, не обращая никакого внимания на введённый в стране жёсткий карантин…

Ортодоксальные иудеи в Великобритании не обращают никакого внимания на распоряжения английских властей о карантине из-за пандемии и продолжают жить своей прежней жизнью, что уже вызвало гнев некоторых активных сторонников масочного режима, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на The Guardian.

На днях полиция зафиксировала свадебное торжество с участием 150 гостей в иудейской женской школе Yesodey Hatorah в Стэмфорд-Хилле, на севере Лондона. В школе отрицают информацию об этом мероприятии. В тот же вечер полиция посетила холл на Белз Террасе, в нескольких минутах ходьбы от школы, получив сообщение об очередной массовой свадьбе. Полицейские увидели разрешённое собрание коммунальных работников, и ушли, а свадьба на самом деле проходила в подвале, куда не полицейские не заглянули.

Главный раввин и Совет депутатов британских иудеев выступили с осуждением этих свадеб. Но ортодоксальные евреи харедим их не признают. Так, по словам свадебного организатора, долго обслуживавшего (до весны прошлого года) свадьбы иудейских ортодоксов на севере Лондона, каждую неделю в общине празднуется не менее пяти массовых свадеб.

Девушка, работавшая свадебным фотографом на примерно дюжине свадеб харедим в школах и синагогах прошлым летом и осенью, сказала, что отказывается от дальнейших заказов после свадьбы в Стэмфорд-Хилл в октябре, куда набилось более 300 гостей. «Я была шокирована тем, что одна была в маске, и все они смотрели на меня, как на сумасшедшую, — призналась Мариса Д’Алессандро. — Меня уверяли, что свадьбы теперь скромнее и тише, чем обычно, однако численность гостей там всегда куда выше лимита. У них нет ни малейшего уважения к карантинным нормам».

Расследование Jewish News также установило факты массовых еженедельных свадеб в Стэмфорд-Хилл, при заказе которых владельцы зала требуют предоплату в 10 тысяч фунтов на случай штрафа от полиции. Свадьбы в стране были запрещены весной при первом карантине, затем разрешены летом, с лимитом в 30 гостей максимум, а позже лимит был урезан до 15 гостей. В настоящее время действует норма в 6 гостей максимум, причём свадьбы разрешаются только «в исключительных обстоятельствах».

В прошедшие выходные сотрудники столичной полиции посетили синагогу ортодоксов в Барнете на севере Лондона и насчитали на выходе из нее 80−100 прихожан — то есть «намного больше установленного карантинного лимита». После второго посещения в тот же день полиция распорядилась создать 48-часовую зону рассредоточения в районе синагоги Охель Моше, действующую на выходные.

Многие школы в ультраортодоксальных еврейских общинах продолжают работать с полной нагрузкой. По действующим правилам, «уязвимым» детям, в том числе не имеющим домашнего компьютера, разрешается посещать школу. Поскольку ультраортодоксальные евреи традиционно не пользуются Интернетом и смартфонами, не смотрят телевидение и прочие средства массовой информации, их дети попадают в эту категорию «уязвимых» и таким образом обходят карантинные нормы.

Филип Гланвилл, мэр Хакни, Сандра Хазбендз, директор службы общественного здравоохранения и Маркус Барнетт, начальник городской полиции, выступили с совместным обращением к общинам харедим, в котором призывают их избегать массовых собраний. «Посещение свадеб, вечеринок и других массовых мероприятий несет огромные риски в ситуации пандемии как для вас, так и для ваших родных, ближних и соседей», — беспомощно увещевают евреев авторы обращения, опубликованного в информационном бюллетене Heimische, доставленном в каждую семью харедим в Стэмфорд-Хилл.

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