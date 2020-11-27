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Сводка новостей от 27 ноября 2020

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Госдума поддержала поправки в Семейный кодекс о верховенстве Конституции и основ российской нравственности над международным правом…

Государственная Дума РоссииГосдума рассмотрела в первом чтении президентский законопроект из пакета инициатив в развитие обновленной Конституции, согласно которому в Семейном кодексе РФ закрепляется верховенство Основного закона и принципов нравственности над международными нормативными актами, сообщает Интерфакс.

Сейчас Семейный кодекс устанавливает верховенство международного договора над нормами российского семейного законодательства, если они противоречат друг другу. Внесенный главой государства законопроект (№ 1 036 249−7) предлагает уточнить и дополнить эту норму, внеся туда дополнение: применение правил международного договора не допускается в их истолковании, которое противоречит Конституции РФ, а также «основам правопорядка и нравственности». Противоречие может быть установлено в порядке, определенном конституционным законом.

«Упоминание в указанной статье, помимо Конституции Российской Федерации, основ правопорядка и нравственности продиктовано тем, что семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Официальный представитель президента при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания, председатель профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы дал разъяснения по вопросу о категории нравственности в законопроекте.

По его словам, такая новелла позволяет снять целый ряд противоречий между российским законодательством и международными договорами, в том числе по вопросу об «однополых браках».

Он пояснил, что со странами, «где признаются вот эти самые браки», у России может быть подписан международный договор, в результате возможны правовые коллизии. Крашенинников упомянул, что такие коллизии уже фиксировались в многофункциональных центрах (МФЦ) в России при регистрационных действиях.

«Такая формула специально сделана, и мы, конечно, сознательно пошли на это, что (исключение распространяется — ИФ) не только на международные договоры, в отличие от других кодексов (поправки о верховенстве Конституции над международными актами ранее были приняты в целый ряд других российских кодексов — ИФ)», — сказал Крашенинников.

«По этому поводу есть несколько решений Конституционного суда, поэтому это абсолютно правовая категория, которая есть и в законодательстве, и в практике судебной тоже», — добавил парламентарий.

Пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, который возглавляет Крашенинников, разъяснила, что вопрос о том, противоречит ли международный договор Конституции и «основам правопорядка и нравственности», будет решаться Конституционным судом РФ.

Русская линия

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