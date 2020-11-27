Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом заявил в интервью Кипрской телерадиовещательной компании «RIK», что архиереи, несогласные с его решением поминать главу украинских раскольников Епифания Думенко не могут отказаться от сослужения с ним. В противном случае они могут быть лишены сана, сообщает СПЖ со ссылкой на греческий портал «Orthodox Times».

«Все мы вместе совершаем Божественную литургию несколько раз в год во время праздников. Если я приглашаю их сослужить со мной Божественную литургию, они не смогут отказаться от этого. Когда я их приглашаю, они могут не прийти, только если заболеют», — заявил архиепископ и сообщил, что в случае отказа от сослужения несогласные будут жёстко наказаны. По его словам, «предусмотренные наказания варьируются от выговора до лишения сана».

«Мы не можем делать то, что хотим, в Церкви Кипра», — патетически заявил Архиепископ Хризостом, который ранее единолично и без согласования с Синодом признал украинских раскольников.

Огласив свои угрозы, Кипрский Предстоятель тут же заявил, что в Кипрской Церкви нет ни кризиса, ни раскола.

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