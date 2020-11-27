Архиепископ Кипрский Хризостом грозит несогласным прещениями
Предстоятель Кипрской Церкви настаивает, что нежелающие признавать украинских раскольников кипрские архиереи должны сослужить ему, когда он поминает Думенко…
Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом заявил в интервью Кипрской телерадиовещательной компании «RIK», что архиереи, несогласные с его решением поминать главу украинских раскольников Епифания Думенко не могут отказаться от сослужения с ним. В противном случае они могут быть лишены сана, сообщает СПЖ со ссылкой на греческий портал «Orthodox Times».
«Все мы вместе совершаем Божественную литургию несколько раз в год во время праздников. Если я приглашаю их сослужить со мной Божественную литургию, они не смогут отказаться от этого. Когда я их приглашаю, они могут не прийти, только если заболеют», — заявил архиепископ и сообщил, что в случае отказа от сослужения несогласные будут жёстко наказаны. По его словам, «предусмотренные наказания варьируются от выговора до лишения сана».
«Мы не можем делать то, что хотим, в Церкви Кипра», — патетически заявил Архиепископ Хризостом, который ранее единолично и без согласования с Синодом признал украинских раскольников.
Огласив свои угрозы, Кипрский Предстоятель тут же заявил, что в Кипрской Церкви нет ни кризиса, ни раскола.
Архиепископ Кипрский Хризостом грозит несогласным прещениями Предстоятель Кипрской Церкви настаивает, что нежелающие признавать украинских раскольников кипрские архиереи должны сослужить ему, когда он поминает Думенко...