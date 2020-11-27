Русская линия
Сводка новостей от 27 ноября 2020

Масочный режим надолго, если не навсегда
Роспотребнадзоре откровенно заявили, что разрешат россиянам ходить без масок только тогда, когда коронавирус превратится в обычный грипп…

Дезинфекция в храмеМаски для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 придётся носить до тех пор, пока болезнь не станет сезонной. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает телеканал «Царьград».

Он отметил, что с наступлением зимних холодов особого снижения активности коронавируса ждать не стоит. Температура оказывает лишь незначительное влияние на распространение болезни. Потому что вирус живёт не на морозе, а в организме человека, пояснил эксперт.

«Пока напряжённая эпидситуация будет сохраняться, масочный режим будет сохраняться. До того момента, пока распространение вируса не приобретёт такие масштабы, когда он (вирус) станет обычным сезонным насморком», — сказал Александр Горелов в интервью телеканалу «Россия 24».

Всё это означает, что новые правила причащения верующих, введённые в Русской Православной Церкви на фоне пандемии, также вряд ли будут отменены. Впрочем, многие верующие выступают категорически против так называемой «дезинфекции лжицы» и считают постыдным, что Московский Патриархат стал единственной Поместной Церковью, которая согласилась на такую сомнительную меру.

Русская линия

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